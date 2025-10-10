El pueblo de Castilla y León donde nació un presidente del Gobierno y al que se 'escapan' Broncano y Silvia Alonso Se encuentra a poco más de una hora de la capital

La Gaceta Viernes, 10 de octubre 2025, 11:40

Entre montañas, tranquilidad y naturaleza, el presentador de 'La Revuelta', David Broncano, y su pareja, la actriz salmantina Silvia Alonso, han encontrado su rincón favorito para desconectar del bullicio madrileño. Y es que, aunque su día a día transcurre en la capital, donde ambos desarrollan sus respectivas carreras profesionales, la pareja suele escaparse siempre que puede a la localidad abulense de Cebreros.

A poco más de una hora de la capital y con algo más de 3.000 habitantes, este pueblo combina historia, paisaje y discreción. Sus calles esconden joyas como la iglesia de Santiago Apóstol, el palacio de El Quexigal o un museo que homenajea al expresidente Adolfo Suárez, nacido allí.

Según El Economista, Broncano adquirió hace aproximadamente un año una espectacular vivienda en la urbanización Calas de Guisando, junto al Pantano de San Juan, una zona muy apreciada por su entorno natural y exclusividad. La propiedad supera los 500 metros cuadrados construidos, está asentada sobre una finca privada de 4.500 metros cuadrados y cuenta con jardín, piscina, zona de barbacoa y unas vistas únicas. Además, según Vanitatis, se trata de una casa unifamiliar de dos plantas y más de 300 metros cuadrados habitables que colinda, además, con otra parcela y vivienda que ya compraron en 2024, la cual consolida así su pequeño paraíso personal en la sierra abulense.

Una localización de tradición y gastronomía

Pero Cebreros también se caracteriza por ser una zona con una tradición y una gastronomía envidiable. Para todos los que lo visitan, es imposible que no prueben los vinos con Denominación de Origen Protegida (D.O.P. Cebreros) y los platos de su cocina local, entre los que destacan los asados, las migas del pastor, las patatas revolconas, los torreznos o los embutidos de la zona.

Además, cada verano se celebra la Fiesta del Vino de Cebreros, un evento que atrae a visitantes y bodegueros de toda Castilla y León.