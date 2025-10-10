Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El pueblo de Castilla y León donde nació un presidente del Gobierno y al que se 'escapan' Broncano y Silvia Alonso

Se encuentra a poco más de una hora de la capital

La Gaceta

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:00

Comenta

Entre montañas, tranquilidad y naturaleza, el presentador de 'La Revuelta', David Broncano, y su pareja, la actriz salmantina Silvia Alonso, han encontrado su rincón favorito para desconectar del bullicio madrileño. Y es que, aunque su día a día transcurre en la capital, donde ambos desarrollan sus respectivas carreras profesionales, la pareja suele escaparse siempre que puede a la localidad abulense de Cebreros.

A poco más de una hora de la capital y con algo más de 3.000 habitantes, este pueblo combina historia, paisaje y discreción. Sus calles esconden joyas como la iglesia de Santiago Apóstol, el palacio de El Quexigal o un museo que homenajea al expresidente Adolfo Suárez, nacido allí.

Según El Economista, Broncano adquirió hace aproximadamente un año una espectacular vivienda en la urbanización Calas de Guisando, junto al Pantano de San Juan, una zona muy apreciada por su entorno natural y exclusividad. La propiedad supera los 500 metros cuadrados construidos, está asentada sobre una finca privada de 4.500 metros cuadrados y cuenta con jardín, piscina, zona de barbacoa y unas vistas únicas. Además, según Vanitatis, se trata de una casa unifamiliar de dos plantas y más de 300 metros cuadrados habitables que colinda, además, con otra parcela y vivienda que ya compraron en 2024, la cual consolida así su pequeño paraíso personal en la sierra abulense.

Una localización de tradición y gastronomía

Pero Cebreros también se caracteriza por ser una zona con una tradición y una gastronomía envidiable. Para todos los que lo visitan, es imposible que no prueben los vinos con Denominación de Origen Protegida (D.O.P. Cebreros) y los platos de su cocina local, entre los que destacan los asados, las migas del pastor, las patatas revolconas, los torreznos o los embutidos de la zona.

Además, cada verano se celebra la Fiesta del Vino de Cebreros, un evento que atrae a visitantes y bodegueros de toda Castilla y León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo cierra el caso del joven que se despertó en plena penetración: rechaza el recurso de la denunciante y le impone las costas
  2. 2 Colisión entre dos turismos en Calzada de Don Diego
  3. 3 Largas colas para lograr una plaza en los viajes del Imserso más cotizados
  4. 4 «La presencia del jabalí y el corzo es un problemón, te lo destrozan todo»
  5. 5 Libre de toda culpa el empresario acusado tras el accidente que costó un dedo a un operario en Guijuelo
  6. 6 Fumata negra: el Salamanca UDS jugará este sábado en Las Pistas
  7. 7 Se reactiva la compra de kits de emergencia ante la amenaza de apagones
  8. 8 La mítica plantilla de la UDS que dirigió Russo en su paso por Salamanca
  9. 9 Detenida una mujer por realizar hasta once compras con una tarjeta bancaria de la que no era titular
  10. 10 Avenida se desmelena y estrena su casillero de triunfos a lo grande: 73-92 en Atenas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El pueblo de Castilla y León donde nació un presidente del Gobierno y al que se 'escapan' Broncano y Silvia Alonso

El pueblo de Castilla y León donde nació un presidente del Gobierno y al que se &#039;escapan&#039; Broncano y Silvia Alonso