El pueblo de Castilla y León que se ha convertido en todo un «paraíso» para Alba Carrillo Este pequeño municipio de la Sierra de Gredos, ligado a la infancia y la familia de la modelo, se ha convertido en su refugio favorito para desconectar y disfrutar de la naturaleza

La Gaceta Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:01 Comenta Compartir

En la vertiente sur de la Sierra de Gredos, se encuentra un pequeño municipio de Ávila que ha conquistado el corazón de la modelo, actriz, escritora, criminóloga y presentadora de televisión Alba Carrillo. Y es que, cuando le preguntan por este enclave, no duda ni un segundo a la hora de decir que se trata de su «paraíso» y del «único lugar en el que descanso y desconecto».

Lejos del ruido mediático y de sus exigencias profesionales, Alba encuentra en él la calma que necesita. Pero este no es un flechazo reciente, sino que, con Nava del Barco, mantiene un vínculo íntimo y profundo, ya que su abuela nació en el pueblo y su madre creció entre sus calles. Para ella, volver a él supone regresar a sus raíces, a sus recuerdos de infancia en El Barco de Ávila o a momentos familiares cargados de emoción como en su día lo fue la Primera Comunión de su hijo Lucas, celebrada también en la zona.

Un rincón con encanto

Pese a su tamaño, Nava del Barco conserva la autenticidad de los pueblos serranos. Sus casas de piedra, muchas con escudos heráldicos que recuerdan el esplendor del siglo XIX, hablan de una época en la que la trashumancia y la ganadería marcaron el modo de vida local.

La iglesia de San Sebastián, sencilla pero con gran valor simbólico, se erige como punto de encuentro y memoria colectiva. Y para quienes buscan contacto directo con la naturaleza, desde el mismo pueblo, parte la ruta de la Garganta de Gredos, que se adentra en un paisaje de montañas, arroyos y cascadas cristalinas, perfecto para senderistas y amantes del aire libre.

Además, los miradores naturales que rodean Nava del Barco regalan panorámicas espectaculares del valle y de las cumbres de Gredos, especialmente al atardecer, cuando la sierra se tiñe de tonos dorados y rojizos.

Un refugio para famosos

El atractivo de la zona no ha pasado desapercibido para otros rostros conocidos. Iker Casillas, Carlos Sainz, Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado o José Antonio Abellán han encontrado también en Ávila un lugar donde desconectar y refugiarse de la exposición pública. La comarca del Alto Tormes, con su equilibrio entre naturaleza salvaje y tradición rural, se ha convertido así en un enclave de descanso para quienes buscan exclusividad sin renunciar al sabor auténtico de Castilla y León.

Lo que no puedes perderte

A pocos kilómetros de Nava del Barco, se encuentra El Barco de Ávila, localidad cargada de historia y tradición. Su puente medieval sobre el río Tormes, el castillo de Valdecorneja y su casco histórico son visitas obligadas. Otros pueblos cercanos como Bohoyo, Puerto Castilla o Umbrías ofrecen rincones de gran belleza, mientras que los más aventureros pueden emprender la subida a la Laguna Grande de Gredos, uno de los parajes más impresionantes del sistema Central.