La Primitiva y la Bonoloto dejan un buen pellizco en Castilla y León Un boleto sellado en la localidad abulense de Lanzahíta se lleva 146.000 euros en la Bonoloto

La suerte ha vuelto a sonreír, por partida doble, a Castilla y León dejando miles de euros en los sorteos de la Bonoloto y La Primitiva de este jueves.

En el primero de ellos, ha caído en la localidad abulense de Lanzahía en un bar ubicado en Sargentos Provisionales, 28. El boleto, de segunda categoría -5 aciertos + complementario- ha dejado al único acertante 146.259,78 euros. Así, la combinación ganadora ha sido 03, 04, 08, 14, 24, y 25, siendo el 48 el complementario y el 5 el reintegro.

Por otro lado, en Segovia La Primitiva también ha repartido dinero en la ciudad. En este caso, se consignó en Fernando de Rojas, 3, un boleto también de segunda categoría que dejó 48.328,52 euros. Junto al acertante se han registrado otros tres agraciados en Betanzos -A Coruña-, Ourense y Vilagarcía de Arousa -Pontevedra-. La combinación ganadora ha sido la compuesta por el 09, 11, 16, 27, 29 y 45. El complementario ha sido el 38 y el reintegro el 1.