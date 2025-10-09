Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la cafetería en Lanzahíta dónde se consignó el boleto.

La Primitiva y la Bonoloto dejan un buen pellizco en Castilla y León

Un boleto sellado en la localidad abulense de Lanzahíta se lleva 146.000 euros en la Bonoloto

La Gaceta

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:13

Comenta

La suerte ha vuelto a sonreír, por partida doble, a Castilla y León dejando miles de euros en los sorteos de la Bonoloto y La Primitiva de este jueves.

En el primero de ellos, ha caído en la localidad abulense de Lanzahía en un bar ubicado en Sargentos Provisionales, 28. El boleto, de segunda categoría -5 aciertos + complementario- ha dejado al único acertante 146.259,78 euros. Así, la combinación ganadora ha sido 03, 04, 08, 14, 24, y 25, siendo el 48 el complementario y el 5 el reintegro.

Por otro lado, en Segovia La Primitiva también ha repartido dinero en la ciudad. En este caso, se consignó en Fernando de Rojas, 3, un boleto también de segunda categoría que dejó 48.328,52 euros. Junto al acertante se han registrado otros tres agraciados en Betanzos -A Coruña-, Ourense y Vilagarcía de Arousa -Pontevedra-. La combinación ganadora ha sido la compuesta por el 09, 11, 16, 27, 29 y 45. El complementario ha sido el 38 y el reintegro el 1.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo cierra el caso del joven que se despertó en plena penetración: rechaza el recurso de la denunciante y le impone las costas
  2. 2 Muere Miguel Ángel Russo, exentrenador de la Unión Deportiva Salamanca y referente del fútbol argentino
  3. 3 Fumata negra: el Salamanca UDS jugará este sábado en Las Pistas
  4. 4 Una joven de 28 años, herida tras ser atropellada en el puente de Sánchez Fabrés
  5. 5 Largas colas para lograr una plaza en los viajes del Imserso más cotizados
  6. 6 Colisión entre dos turismos en Calzada de Don Diego
  7. 7 Correhuela, Los Bandos y Campillo: áreas «libres» de la zona peatonal
  8. 8 Nuevo atropello en Salamanca: herido un hombre de 87 años en Alfonso IX de León
  9. 9 «La presencia del jabalí y el corzo es un problemón, te lo destrozan todo»
  10. 10 Libre de toda culpa el empresario acusado tras el accidente que costó un dedo a un operario en Guijuelo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Primitiva y la Bonoloto dejan un buen pellizco en Castilla y León

La Primitiva y la Bonoloto dejan un buen pellizco en Castilla y León