Pleno-Quiñones reconoce que «entre todos» no han podido obtener un mejor resultado en los «terribles» incendios Asimismo, ha expresado el sentimiento de «consternación», de «dolor» y de «frustración» en nombre propio y en el de todo el equipo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por las personas fallecidas

E. P. Valladolid Martes, 9 de septiembre 2025, 18:41 Comenta Compartir

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reconocido este martes que «entre todos» no han podido obtener un mejor resultado en el «terrible y excepcional» episodio de los incendios forestales registrados este verano en la Comunidad tras lo que ha afirmado que este hecho obliga «a todos», ha apostillado en reiteradas ocasiones, a trabajar en la forma de ser más eficaces en la lucha contra el fuego.

Asimismo, ha expresado el sentimiento de «consternación», de «dolor» y de «frustración» en nombre propio y en el de todo el equipo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por las personas fallecidas en los «terribles» incendios del verano.

«Nos queda a todos compartir la experiencia y, desde luego, trabajar para conseguir superar esa situación», ha aseverado Suárez-Quiñones que ha recordado que este verano se han registrado incendios en Castilla y León, en Extremadura, en Galicia y en Portugal, tras lo que ha aseverado que «nunca» se habían puesto «tantos medios entre todos» pero que «no se pudo conseguir un mejor resultado».

Así se ha pronunciado el consejero en su primera intervención en el pleno ordinario de este martes en el que ha tenido que responder a una batería de preguntas de todos los grupos en la oposición, la primera a cargo de la viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio, que ha reprochado los 28 días de silencio de Suárez-Quiñones al que ha acusado de haber permanecido «en la madriguera».

«Desde el Ventorro de Gijón usted ha estado desaparecido, 28 días de silencio», ha reprochado en concreto la leonesa Nuria Rubio a Suárez-Quiñones, al que ha invitado a darse un paseo por León --circunscripción electoral del consejero-- para escuchar o leer lo que piensa la gente de él y del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha afeado que haya «salido corriendo» del pleno de este martes para ausentarse de las sucesivas respuestas del consejero.

«Con usted al frente de la Consejería todo estaba condenado a salir mal. Le conocemos bien. Dimita ya, escuche a la gente y si le queda un mínimo de decencia váyase hoy mismo», ha pedido Rubio a Juan Carlos Suárez-Quiñones, al que ha explicado que ser consejero consiste en estar donde se le necesita y no en esconderse «de una forma ruin y miserable» o en «pasearse de feria en feria con el traje impoluto vendiendo favores aprovechando su poder».

En sus sucesivas respuestas a hasta seis procuradores del PSOE que han cuestionado los resultados del operativo de prevención y extinción de incendios de la Junta, el consejero ha defendido el operativo puesto en marcha en Castilla y León que, según ha significado, ha duplicado su inversión y es, además, «de los más profesionales» y con más mejoras nivel nacional desde 2022.

Suárez-Quiñones ha lamentado los «análisis muy simplistas» de los socialistas con quejas de falta de medios y ha recordado que desde el año 1900 no había habido un agosto con tantas temperaturas altas y la media de las temperaturas a lo que ha sumado los 16 días de ola de calor y que hubo vientos diarios con velocidades de rachas de hasta 90 kilómetros por hora, inestabilidad y tormenta seca.

«Las decenas de incendios que hubo en León y en Castilla y León estuvieron en muchas ocasiones fuera de la capacidad de extinción y en cualquier operativo, inextinguibles, inabordables, imposibles, como lo califican brigadistas que están a pie de obra, técnicos y su propia ministra de Defensa, que dijo: es imposible controlarlos ni por tierra ni por aire», ha añadido en su respuesta.

SUÁREZ-QUIÑONES ANUNCIA QUE EL OPERATIVO DE CYL SE REVISARÁ «AL ALZA»

Dicho esto, ha reconocido que tras el episodio de los incendios forestales del verano el operativo de Castilla y León «se revisará al alza» en cuanto a los medios estrictos de la Junta con el deseo de que ocurra lo mismo con el resto de las administraciones que intervienen para apagar las llamas.

«Comprendo su papel de oposición, pero la verdad es mucho más compleja y, desde luego, su planteamiento tiene una palabra, electoralismo», ha afeado Suárez-Quiñones a los parlamentarios socialistas que han expuesto los daños concretos sufridos en sus respectivas provincias --León, Zamora, Ávila, Palencia o Salamanca-- con un llamamiento coincidente: «Queremos que se vaya, que nos deje a todos y cada uno de nosotros porque no sabe protegernos. Dimita y dimita cuanto antes».

Por su parte, Suárez-Quiñones ha acusado a los socialistas de callar ante la «lacra» de los fuegos intencionados, como los que afectaron a El Payo y Cipérez «en los peores momentos de la crisis de incendios en León y en Zamora». «Nadie de la oposición habla de la intencionalidad de los incendios y es necesario hablar de ello», ha aseverado tras lo que ha apelado a la colaboración ciudadana para parar la intencionalidad en el originen de las llamas que, según ha recordado también, en otros casos se inician por actuaciones negligentes.

El consejero ha recordado también que «todos los incendios» se investigan por lo que ha rechazado el «habitual mantra» de que no hay investigación. «Todos los agentes mediamentales tienen preparación para la investigación auxiliados por medios técnicos y con las fuerzas de seguridad también cuando se hacen atestados para el juez o para el fiscal», ha añadido en otra de sus respuestas.

«A usted se la bufa todo, se está riendo de las preguntas que hacen mis compañeros», ha sentenciado el secretario del Grupo Socialista y portavoz del Grupo Socialista, Pedro González Reglero, que ha llamado «indolente» al consejero y ha afeado en concreto que no haya pronunciado ni una sola vez en sus respectivas respuestas las palabras perdón o error, a lo que Suárez-Quiñones ha respondido que lo primero que ha afirmado hoy es que «entre todos» no han llegado y no han logrado reducir el daño, «entre todos», se ha reafirmado.

«Son un auténtico desastre y, lo que es peor, no tienen ninguna intención de cambiar», ha concluido el procurador socialista que ha advertido de que los integrantes de la Junta están «a otras cosas» para augurar: «No se tardará en saberlo».