El pequeño pueblo de Castilla y León entre desfiladeros y escenario de batallas históricas La localidad burgalesa cuenta con poco más de 400 habitantes

La Gaceta Pancorbo Martes, 7 de octubre 2025, 11:14

Situado en el Valle del Ebro, rodeado por los montes Obarenes y atravesado por el río Oroncillo se encuentra Pancorbo, una pequeña localidad de algo más de 400 habitantes, que se sitúa en la provincia de Burgos, presumiendo de estar entre desfiladeros y de tener unas vistas de vértigo.

En la propia localidad burgalesa, las casas tradicionales están contruidas en la garganta del desfiladero, donde destacan emblemas como pueden ser el castillo de Santa Marta, la fortaleza de Santa Engracia, la iglesia de Santiago -se reconstruyó en el siglo XVI con restos románicos-, la iglesia de San Nicolás -construida en 1714 y de estilo barroco-.

Con respecto a la vegetación, en la localidad burgalesa se pueden encontrar bosques de coníferas, hayas, robles, avellanos o jaras, entre otros árboles.

Una historia marcada por las batallas

Según apuntan numerosos portales especializados, el desfiladero fue utilizado como corredor por civilizaciones como la celta, romana, visigoda, musulmana e, incluso, ejércitos cristianos.

En la Edad Media, Pancorbo formó parte del Condado de Castilla y vivió numerosos enfrentamientos especialmente a consecuencia de las tropas musulmanas en el año 803 y las batallas posteriores. A su vez, la fortaleza de Santa Engracia adquirió un notable protagonismo en la Guerra de la Independencia al ser escenario de numerosos combates para, posteriormente, ser tomada por las tropas de Enrique José O'Donnell -Conde de La Bisbal-.