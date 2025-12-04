Pediatras y enfermeras pediátricas de Atención Primaria lamentan que Sanidad les «ignore» en su Plan de Acción Muestran su «sorpresa» y esperan que se trate de un «olvido accidental»

Organizaciones que representan a médicos y enfermeras pediátricas de Atención Primaria han expresado este jueves su malestar porque el Ministerio de Sanidad "ignore" a estos profesionales en la información publicada sobre su Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, cuyo objetivo es fortalecer la longitudinalidad en la atención, entendida como la relación sostenida entre los pacientes y sus profesionales de referencia a lo largo del tiempo.

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP), la Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP), la Federación de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP) y la Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN) han manifestado su "sorpresa" ante la presentación realizada por Sanidad, en la que, según denuncian, se "olvida la existencia de los pediatras y enfermeras de Pediatría", pese a haberse celebrado previamente una reunión para tratar esta cuestión.

Estas organizaciones se refieren concretamente a un apartado de una nota técnica del Ministerio con recomendaciones estratégicas, en el que se detalla que la organización de la Atención Primaria se estructurará en microequipos formados por un médico de familia, un enfermero y un administrativo con cupos asignados, actuando como "unidad básica de referencia para el seguimiento longitudinal".

Coinciden en destacar la relevancia de la longitudinalidad en la atención infantil, ya que consideran que esta práctica contribuye a reducir los ingresos hospitalarios, las visitas a urgencias pediátricas y a mejorar la relación con los niños, niñas y sus familias.

"Esperamos que tanto por parte del Ministerio de Sanidad como de nuestros compañeros en los centros de salud haya sido un olvido involuntario, y que no responda a la intención de que los niños no sean atendidos por los profesionales mejor formados para su cuidado, que son los pediatras y las enfermeras pediátricas, quienes también trabajamos para garantizar la longitudinalidad en la atención infantil", señalaron Pedro Gorrotxategi, presidente de AEPap, y Cristóbal Coronel, presidente de SEPEAP.

Asimismo, critican que Sanidad utilice como referencia el Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud de 1984, sin tener en cuenta que este establece que los Equipos de Atención Primaria deben incluir médicos de medicina general y pediatría, especialistas en puericultura de zona, ayudantes técnicos sanitarios o diplomados en enfermería, matronas, practicantes de zona y auxiliares de clínica, junto al personal administrativo necesario para su funcionamiento.

Hace unas semanas, con motivo del Día Mundial de la Infancia, la AEPap ya reclamó "blindar la Pediatría en Atención Primaria para proteger la salud infantil en España", una demanda similar a la de las asociaciones de enfermería pediátrica, cuya participación también se encuentra "ausente" tanto en la propuesta del Ministerio como en las consideraciones de distintas asociaciones de enfermería comunitaria.

Por ello, Isabel María Morales Gil, presidenta de la AEEP, Diana Flórez Rodríguez, presidenta de FEDAEP, y Leticia Bazo Hernández, presidenta de SEEN, han recordado que llevan años reivindicando la "presencia indispensable" de la enfermera pediátrica en todos los niveles asistenciales.

Además, han destacado su "papel insustituible" en Atención Primaria, donde su labor resulta "esencial" para garantizar una atención segura y de calidad a la población infantil y adolescente.

Las asociaciones también recordaron que el propio Ministerio de Sanidad subrayó la importancia de velar por la seguridad desde el inicio de la vida durante la Jornada sobre Seguridad del Paciente celebrada en septiembre, donde se enfatizó que los niños deben ser atendidos por profesionales especializados en Pediatría para asegurar una asistencia segura, específica y de máxima calidad.

