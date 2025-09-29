El número de matriculados en MBA crece en Castilla y León

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:54 Comenta Compartir

El interés por los estudios superiores de Máster en Dirección de Empresas (MBA) ha aumentado en la Comunidad de Castilla y León en los últimos cursos. Según los datos de la Junta, en el curso 2024-2025 los estudiantes de programas máster alcanzaron los 12.445 en toda la comunidad, un 5,3% más que el año anterior. En cinco años, el crecimiento acumulado de los posgrados en la región ha sido del 27,6%, lo que refleja que cada vez más profesionales toman la decisión de incorporar este nivel formativo a su plan de carrera.

El incremento en posgrados se nota también en la demanda de MBA. La oferta de Masters MBA en Castilla y Leónabarca Salamanca, Valladolid, Burgos, León y Ávila, cada uno con programas, precios, horarios y modalidades diferentes. La Universidad de Salamanca, a través del Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME), imparte un MBA de formación permanente de 15 meses, 60 ECTS, 60 plazas y un precio total de 7.560 euros. La Universidad de Valladolid ofrece un Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) oficial de un curso académico, modalidad presencial y 20 plazas. En la Universidad de Burgos, el MBA es un título oficial semipresencial de 60 ECTS con 40 plazas, que puede cursarse en uno o dos años. En la Universidad de León, la Facultad de Ciencias Económicas participa en el European Master in Business Studies (EMBS), un máster oficial de dos años y 120 ECTS desarrollado en cuatro países europeos y con acreditación EPAS. La Universidad Católica de Ávila cuenta con un MBA oficial semipresencial de un año y 60 ECTS. A esta oferta se suma el MBA Executive de la Cámara de Comercio de Valladolid, un programa con titulación propia de nueve meses (octubre a julio), con un precio de 7.920 euros y un formato diseñado para profesionales en activo, con sesiones los viernes y sábados y fomentando el enfoque especialmente en el aprendizaje práctico.

La presencia de IE University en Segovia refuerza este mapa regional. Su escuela de negocios, IE Business School, fue reconocida por el Financial Times en 2025 como número uno del mundo en MBA online, con un dato contundente: los antiguos alumnos alcanzaron un salario medio de 209.202 dólares (192.466 euros), lo que supone un incremento del 45% (Financial Times, 2025). Además, España mantiene cuatro escuelas en el ranking internacional de MBA presenciales: IESE (3.º), Esade (8.º), IE (18.º) y EADA (100.º).

Los datos de empleo subrayan el valor añadido del MBA, con tasas de inserción laboral más altas que la media universitaria y mejoras salariales significativas en los egresados. En paralelo, esta formación despierta interés en perfiles muy variados: desde titulados en ADE hasta abogados, médicos, farmacéuticos y emprendedores que buscan reforzar sus competencias en gestión de empresas. Esa diversidad de alumnos permite anticipar que los MBA seguirán ganando peso en Castilla y León como vía de especialización y motor de competitividad empresarial.

La Encuesta de Población Activa sitúa el desempleo general en España en el 10,29% en el segundo trimestre de 2025, pero la cifra es significativamente menor entre los titulados MBA. El Ministerio de Trabajo ha recordado que, entre los jóvenes, la tasa de paro se reduce en más de 16 puntos al alcanzar estudios de máster o doctorado.

La tendencia coincide con lo que señalan los estudios internacionales. El CEO de GMAC, Joy Jones, destacó que «los empleadores nos han informado de forma constante que valoran competencias clave como el pensamiento estratégico y la capacidad de resolución de problemas», en referencia a las habilidades más buscadas en perfiles de MBA. Por su parte, el informe Prospective Students Survey 2025 de GMAC subraya que «el retorno de la inversión encabeza la lista… los aspirantes a un MBA en 2025 están centrados en los resultados, no únicamente en los rankings» (Poets&Quants, 2025).

En Castilla y León, la inserción laboral de los egresados de MBA se concentra en los sectores de banca, consultoría, industria agroalimentaria y empresas tecnológicas, aunque también las pymes recurren a reclutar a perfiles con esta formación para cubrir puestos de directivos.

Los MBA disponibles en Castilla y León permiten a los alumnos elegir entre títulos oficiales, con tasas fijadas por la Junta y acceso a doctorado, o títulos propios, con mayor flexibilidad curricular y estrecha relación con el tejido empresarial. En cuanto a modalidades conviven las opciones presenciales, híbridas y semipresenciales. En costes, las diferencias son notables: desde los 1.500 euros del MBA oficial de Burgos hasta los 7.500 del MBA de título propio de Salamanca.

En Salamanca y en el conjunto de Castilla y León, el Máster en Dirección de Empresas ya no se percibe como un título reservado a grandes capitales. Con programas oficiales asequibles, opciones propias vinculadas a empresas y la influencia internacional de IE, el MBA se consolida como una vía real de empleabilidad local, favoreciendo la formación de profesionales capaces de dirigir empresas, impulsar proyectos y generar riqueza en el territorio de influencia.