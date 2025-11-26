La mujer más longeva de España nació y vive en un pueblo de Castilla y León Teresa Fernández Casado asumió el título el pasado 11 de noviembre, tras el fallecimiento de Angelina Torres Vallbona, también de 112 años

LongeviQuest ha confirmado oficialmente la validación de edad de Teresa Fernández Casado, quien se convierte en la persona viva más longeva de España. Nacida el 29 de julio de 1913 en Zambroncinos del Páramo, la vecina del pequeño municipio leonés cuenta hoy con 112 años y 120 días.

Fernández Casado asumió el título el pasado 11 de noviembre, tras el fallecimiento de Angelina Torres Vallbona, también de 112 años. Con esta confirmación, LongeviQuest reconoce a Teresa como la decana de la longevidad en el país.

LongeviQuest es una organización internacional dedicada al estudio, documentación y verificación de casos de longevidad extrema en todo el mundo. Su labor consiste en validar rigurosamente la edad de supercentenarios y mantener registros oficiales sobre las personas más longevas del planeta.

UNA VIDA MARCADA POR EL TRABAJO Y LA FAMILIA

Teresa fue la menor de ocho hermanos. Durante su infancia, compaginó el cuidado de ovejas con la asistencia a la escuela del pueblo, donde aprendió a leer y escribir. De joven sufrió un accidente mientras trabajaba con una azada: una astilla salió despedida y le provocó una lesión que le hizo perder gran parte de la visión de un ojo.

A los 17 años se casó con Julián de Paz Casas, también del pueblo. Un año después nació su primer hijo, Ángel, al que siguió Amancio en 1933. Tras el nacimiento de su tercer hijo, Julián fue llamado a la guerra, aunque finalmente no tuvo que combatir. La familia continuó creciendo hasta completar nueve hijos.

Para sacar adelante a su numerosa familia, Teresa elaboraba queso de leche de oveja, tejía calcetines de lana y cosía la ropa de sus hijos con su máquina de coser.

LongeviQuest expresó su agradecimiento a Ana Gaitero Alonso y a la familia de Fernández Casado por su colaboración en el proceso de verificación y por aportar nuevas fotografías. Asimismo, la organización felicitó a Teresa por este reconocimiento y le deseó «muchos más años de salud y felicidad, rodeada de sus seres queridos».

