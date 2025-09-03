Muere una octogenaria tras ser atropellada en la Ronda de Corredera de Toro (Zamora) El suceso ha tenido lugar sobre las 16.51 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido el aviso del atropello

Una mujer de 85 años ha perdido la vida tras haber sido atropellada en la ronda Corredera, a la altura del número 37, frente al cuartel de la Guardia Civil en Toro (Zamora), según han informado fuentes del 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 16.51 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido el aviso del atropello.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil de Zamora, a la Policía Nacional, a la Policía Local de Toro y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia con personal médico del PAC de Toro y una UVI móvil que ha trasladado a la víctima al hospital de Zamora, donde finalmente ha fallecido.