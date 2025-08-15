Mañueco reclama a Sánchez una respuesta excepcional por los graves incendios El presidente de la Junta ha recibido una llamada de Sánchez para valorar la situación que vive Castilla y León

La Gaceta Viernes, 15 de agosto 2025, 20:53 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido la llamada de Pedro Sánchez para interesarse por la situación que vive la Comunidad tras los recientes incendios en los que Salamanca se ha visto gravemente afectada.

«Además de informarle del estado actual de los heridos y de los incendios, le he recordado lo mismo que ya le trasladé en julio de 2022: Abordar los incendios como temas de Estado, sacarlos de la confrontación política y celebrar una Conferencia de Presidentes monográfica. Tres años después, nada se ha hecho», señalaba crítico Mañueco en su cuenta de X.

He recibido la llamada del presidente del Gobierno de España para valorar la situación en #CastillayLeón. Además de informarle del estado actual de los heridos y de los incendios, le he recordado lo mismo que ya le trasladé en julio de 2022: Abordar los incendios como temas de… — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) August 15, 2025

A su vez, ha enumerado las causas que han propiciado los incendios en Castilla y León durante estos últimos días. «Primero, condiciones meteorológicas extremas, mucho calor, mucha sequedad y mucho viento. Segundo, nunca antes se habían prolongado durante tanto tiempo. Tercero, se produce una simultaneidad de incendios de gravedad. Y cuarto, bastantes de los fuegos, según los expertos, podrían ser provocados. La Guardia Civil tiene que poner todos los medios a su alcance para la detección de los incendiarios y puesta a disposición de la Justicia», destacó.

Por ello, desde la Junta se ha solicitado «una respuesta excepcional por parte del Gobierno de España que ponga a disposición de las Comunidades Autónomas más medios del Ejército para reforzar la importante labor que ya está desarrollando los operativos autonómicos y la UME. Remitiremos también esta solicitud al ministro del Interior», sentenció.