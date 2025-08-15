Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfonso Fernández Mañueco atiende a los medios tras los incendios en la Comunidad. EUROPA PRESS

Mañueco reclama a Sánchez una respuesta excepcional por los graves incendios

El presidente de la Junta ha recibido una llamada de Sánchez para valorar la situación que vive Castilla y León

La Gaceta

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:53

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido la llamada de Pedro Sánchez para interesarse por la situación que vive la Comunidad tras los recientes incendios en los que Salamanca se ha visto gravemente afectada.

«Además de informarle del estado actual de los heridos y de los incendios, le he recordado lo mismo que ya le trasladé en julio de 2022: Abordar los incendios como temas de Estado, sacarlos de la confrontación política y celebrar una Conferencia de Presidentes monográfica. Tres años después, nada se ha hecho», señalaba crítico Mañueco en su cuenta de X.

A su vez, ha enumerado las causas que han propiciado los incendios en Castilla y León durante estos últimos días. «Primero, condiciones meteorológicas extremas, mucho calor, mucha sequedad y mucho viento. Segundo, nunca antes se habían prolongado durante tanto tiempo. Tercero, se produce una simultaneidad de incendios de gravedad. Y cuarto, bastantes de los fuegos, según los expertos, podrían ser provocados. La Guardia Civil tiene que poner todos los medios a su alcance para la detección de los incendiarios y puesta a disposición de la Justicia», destacó.

Por ello, desde la Junta se ha solicitado «una respuesta excepcional por parte del Gobierno de España que ponga a disposición de las Comunidades Autónomas más medios del Ejército para reforzar la importante labor que ya está desarrollando los operativos autonómicos y la UME. Remitiremos también esta solicitud al ministro del Interior», sentenció.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis incendios activos: Cipérez, El Payo y La Sagrada en nivel 2; y La Alberca en nivel 1
  2. 2 Incendio en las inmediaciones de la rotonda del Centro Comercial El Tormes
  3. 3 Primeras consecuencias de los incendios: evacúan El Payo y dos heridos en Cipérez
  4. 4 Los recuerdos de un bar que creció con el barrio: «Cuando llegamos ninguno de estos edificios estaba»
  5. 5 Expertos proponen variar el trazado del tren Ruta de la Plata por Salamanca
  6. 6 Elevan a nivel 2 el incendio de Cipérez
  7. 7 Dos nuevos fuegos en El Payo y Corral de Garcíñigo, el primero de nivel 2 y el segundo de 1
  8. 8 Herida una pareja tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana
  9. 9 Agresión a sanitarios: una enfermera del centro de salud de San José recibe un fuerte golpe en el pecho
  10. 10 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy viernes 15 de agosto?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Mañueco reclama a Sánchez una respuesta excepcional por los graves incendios

Mañueco reclama a Sánchez una respuesta excepcional por los graves incendios