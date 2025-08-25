Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Alfonso Fernández Mañueco. E.P.

Mañueco comparecerá este viernes en las Cortes de CyL para explicar la gestión de los incendios

Será a partir de las 11.00 horas

E.P.

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:35

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá este viernes ante un Pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León para explicar la gestión de los incendios que han afectado a la región en las últimas semanas.

La semana pasada, la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento autonómico, dio luz verde a la petición, por parte de una quinta parte de los miembros de este órgano, de celebrar un Pleno monográfico con la comparecencia del presidente autonómico en periodo extraordinario, es decir, antes de que comenzara septiembre, una solicitud que partió inicialmente del Grupo Parlamentario Socialista.

La sesión, en la que el presidente detallará el operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León en esta campaña, debía de tener lugar a partir del miércoles, ya que, tras la aprobación de por parte de la Diputación Permanente, tenía que transcurrir un periodo de 48 horas para convocar el Pleno.

Finalmente, tal y como han confirmado desde el parlamento autonómico, la comparecencia se llevará a cabo este viernes a partir de las 11.00 horas.

