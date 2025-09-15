Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Alfonso Fernández Mañueco. ARCHIVO

Mañueco anuncia nuevas medidas de refuerzo para el alumnado con la contratación de maestros adicionales de Lengua y Matemáticas en 4º y 5º de Primaria

Durante esta legislatura, el profesorado ha aumentado un 5 %, lo que supone 1.728 docentes más hasta superar los 36.500

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:03

Este lunes empieza en Castilla y León, con carácter general, el curso escolar para los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Coincidiendo con esta vuelta a las aulas, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha inaugurado en la localidad palentina de Villamuriel de Cerrato el curso 2025-2026.

Durante su intervención, el presidente ha anunciado nuevas medidas de refuerzo para los alumnos que más lo necesitan. La Junta destina 7,5 millones de euros a la contratación de maestros adicionales para poder realizar desdobles de grupos en Lengua y Matemáticas en 4º y 5º de Primaria, cursos clave en la formación del alumnado.

De esta manera, el Ejecutivo autonómico cumple un año más con su compromiso con la equidad educativa en Castilla y León. La Comunidad es líder en Educación, además de por los excelentes resultados del alumnado a nivel nacional e internacional, por los recursos que pone a disposición de las familias para garantizar la igualdad de oportunidades. Las ayudas que ofrece el Ejecutivo autonómico a las familias pueden suponer un ahorro superior a los 3.000 euros anuales por alumno.

El presidente de la Junta ha destacado que Castilla y León cuenta con un sistema educativo gratuito desde el nacimiento hasta los 16 años. En este curso, más de 22.000 alumnos de Castilla y León cursan gratis el primer ciclo de Infantil en 631 centros, 1.435 de ellos en Palencia.

Además, la Junta ha extendido los apoyos de transporte escolar y comedor gratuito; ha aumentado hasta casi 100.000 alumnos los beneficiados con libros de texto; y más de 30.000 familias ya han solicitado el Bono Infantil de 200 euros para actividades extraescolares.

Durante esta legislatura, el profesorado ha aumentado un 5 %, lo que supone 1.728 docentes más hasta superar los 36.500. Esto ha permitido reducir la tasa de interinidad del cuerpo de maestros al 6,64 %, frente al 11,9 % existente en 2022. Asimismo, se han convocado más de 5.100 plazas en Educación, y Castilla y León lidera la formación del profesorado en España, lo que refuerza la calidad del sistema educativo.

Impulso a la Formación Profesional

Durante esta legislatura, los estudiantes de Formación Profesional han aumentado un 17,5 %, alcanzando cifras récord. Además, la empleabilidad media en esta modalidad alcanza el 87,4 %, con la gran mayoría de puestos de trabajo vinculados al arraigo en Castilla y León, lo que demuestra su papel esencial en la creación de oportunidades para los jóvenes.

El Ejecutivo autonómico está dando impulso a las infraestructuras educativas esta legislatura, en la que ya ha ejecutado 63 millones en obra nueva. A su vez, la Junta avanza en la modernización tecnológica. Cerca del 80 % de las aulas están digitalizadas, con el objetivo de completar en 2026 la digitalización del 100 % de las aulas de la Comunidad.

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico apuesta especialmente por la calidad educativa en las pequeñas localidades y en el medio rural, garantizando la igualdad de oportunidades e incrementado las actividades extraescolares en estas zonas.

Finalmente, Fernández Mañueco ha subrayado que Castilla y León defiende la libertad de elección de las familias y apoya tanto a la enseñanza pública como a la concertada. Además, la Comunidad lidera a nivel nacional todas las áreas evaluadas por el Informe PISA, gracias a un modelo educativo equitativo, innovador, inclusivo y orientado a la excelencia, y que refuerza a los alumnos que lo necesitan, fomenta la internacionalización y la modernización de los centros y mantiene los mejores índices de convivencia escolar del país.

INICIO DE CURSO

Además del alumnado de Secundaria, Bachillerato y los ciclos formativos de Formación Profesional en modalidad presencial, hoy retoman sus clases los de segundo curso de grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.

El 18 de septiembre comenzará el curso para el alumnado de grado medio y primer curso de grado superior de Artes Plásticas y Diseño. El 22 de septiembre se incorporarán los estudiantes de Bachillerato a distancia, de Educación de Personas Adultas, de ESO a distancia en institutos de Secundaria y los de FP de grado medio y superior a distancia. El 29 de septiembre iniciarán las clases los alumnos de enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y enseñanzas deportivas; y el 7 de octubre empezarán las enseñanzas de idiomas.

Espacios grises

