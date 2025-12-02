Mañueco, ante la amenaza de la Peste Porcina Africana: «Mantenemos la vigilancia» El presidente asegura que la Junta mantiene vigilancia y medidas preventivas para evitar la propagación del virus, que aún no ha afectado a la región

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, transmitió este martes un mensaje de «tranquilidad» a la población ante la crisis provocada por la Peste Porcina Africana. Destacó que el Gobierno autonómico está «vigilante» para impedir la propagación del virus en la región, donde hasta ahora no se ha registrado ningún caso.

Mañueco hizo estas declaraciones en un desayuno informativo organizado por La Razón en Madrid, y detalló que la Consejería de Agricultura ha celebrado «varias reuniones» desde que se confirmaron casos en Cataluña.

«Se están tomando medidas, se mantiene contacto con el sector, las organizaciones agrarias y la industria agroalimentaria», señaló el presidente.

Entre las medidas adoptadas, la Junta anunció que intensificará la caza del jabalí para reducir su población, sobre todo en zonas de porcino, y reforzará la información y las recomendaciones de bioseguridad para explotaciones ganaderas y transporte de animales. Además, se impulsarán controles preventivos y sistemas de detección temprana en caso de que aparezca el virus.

Seguimiento y control

Durante los próximos días, responsables del Ejecutivo autonómico celebrarán reuniones con organizaciones agrarias y representantes del sector para supervisar la evolución de la enfermedad y evaluar las medidas de prevención.

Aunque no se han detectado casos en Castilla y León, la colaboración ciudadana es clave. Se pide a quienes encuentren jabalíes muertos o enfermos que lo comuniquen inmediatamente al 112, sin tocarlos ni permitir que nadie se acerque. Es importante facilitar la ubicación exacta del animal y no manipularlo, ya que equipos especializados se encargarán de su gestión.