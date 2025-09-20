Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del punto de venta ubicado en Corrales del Vino donde se ha validado el boleto.

La Lotería Nacional deja un buen pellizco en un pequeño pueblo de Castilla y León

El número agraciado ha sido el 31885

La Gaceta

Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:09

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha sonreído a la localidad zamorana de Corrales del Vino con un primer premio sellado en el punto de venta ubicado en la plaza Generalísimo, 10.

Con todo, el punto de venta corralino ha despachado el número 31885, dotado con 60.000 euros a la serie. En esta ocasión, los reintegros han ido a parar a los números 3, 4 y 5.

Además de Corrales del Vino, se han visto premiados boletos consignados en Barcelona, Narón (A Coruña), Los Ángeles (Cádiz), Mondragón (Guipúzcoa), Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Écija (Sevilla), Xátiva y Algemesí (Valencia) y Santurtzi (Vizcaya).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué son y para qué sirven las nuevas baldosas que se colocan en las paradas de autobús
  2. 2 Cinco personas heridas, entre ellas tres menores, tras volcar un coche en Villar de Peralonso
  3. 3 «Como toque el 73897 en la Lotería...»
  4. 4 Tres incendios activos en la provincia: el de San Miguel de Valero suma ya 24 medios trabajando
  5. 5 Sustitución exprés en La Glorieta: así queda el cartel de esta tarde
  6. 6 Joyas, dinero y un kit de oro: desarticulado en Salamanca un grupo criminal especializado en robos con fuerza en viviendas
  7. 7 El pueblo de Castilla y León que se ha convertido en todo un «paraíso» para Alba Carrillo
  8. 8 Cinco personas heridas, entre ellas tres menores, tras volcar un coche en Villar de Peralonso
  9. 9 Nunca llueve a gusto del tendido
  10. 10 Fresno Alhándiga se alza con el Premio del Público del XV Concurso Así Somos en Mi Pueblo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Lotería Nacional deja un buen pellizco en un pequeño pueblo de Castilla y León

La Lotería Nacional deja un buen pellizco en un pequeño pueblo de Castilla y León