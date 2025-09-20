La Lotería Nacional deja un buen pellizco en un pequeño pueblo de Castilla y León El número agraciado ha sido el 31885

Imagen del punto de venta ubicado en Corrales del Vino donde se ha validado el boleto.

La Gaceta Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:09

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha sonreído a la localidad zamorana de Corrales del Vino con un primer premio sellado en el punto de venta ubicado en la plaza Generalísimo, 10.

Con todo, el punto de venta corralino ha despachado el número 31885, dotado con 60.000 euros a la serie. En esta ocasión, los reintegros han ido a parar a los números 3, 4 y 5.

Además de Corrales del Vino, se han visto premiados boletos consignados en Barcelona, Narón (A Coruña), Los Ángeles (Cádiz), Mondragón (Guipúzcoa), Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Écija (Sevilla), Xátiva y Algemesí (Valencia) y Santurtzi (Vizcaya).