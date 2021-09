Los médicos no se reunirán con Verónica Casado porque solo hallan “interés mediático” en la consejera

El Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla Y León (CCOMCYL) ha anunciado este jueves que no asistirá a la reunión convocada este viernes por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para abordar la Estrategia de abordaje de los problemas de la Atención Primaria al considerar que únicamente tiene “interés mediático”, no obstante, desde el colectivo se insiste en su voluntad de diálogo.

Desde el colectivo se ha señalado que sus representantes ya han asistido el pasado día 14 de septiembre y ha considerado que esta segunda reunión “sólo tiene un interés mediático por parte de los organizadores y no contribuye a solucionar los problemas estructurales que sufren desde hace al menos una década los ciudadanos y los profesionales de la Medicina en esta Comunidad”.

En su lugar, el CCOMCYL ha instado a Verónica Casado a abandonar la vía de los “hechos consumados” y propone la creación de grupos de trabajo específicos con cada uno de los colectivos profesionales afectados por la reforma sanitaria que quiere aplicar la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

“Hasta que no se den una condiciones mínimas, no estamos dispuestos a que, nuestra franca disposición a encontrar la mejor solución de las posibles para los graves problemas que padece la AP de nuestra Comunidad, sea utilizada instrumentalmente en ninguna confrontación partidista, por lo que inicialmente no formaremos parte de escenarios de supuesto diálogo, ni participaremos en reuniones de escenificación de búsqueda de soluciones en las que, en realidad, solo se pretende conseguir una instantánea para exhibir en los medios y dejar todo en el punto de partida”, han zanjado.