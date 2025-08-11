Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una mujer se refresca en una fuente. E. P.

La localidad de Castilla y León que se ha 'cocido' superando los 42 grados

Candeleda, el segundo punto más caluroso este domingo en la región, ha alcanzado los 42 grados justos

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:49

La intensa ola de calor que azota España en este mes de agosto ha vuelto a disparar los termómetros, poniendo en aviso amarillo, naranja e incluso rojo a varias provincias.

Las altas temperaturas han convertido estos días en un auténtico desafío para los ciudadanos. En Castilla y León, una de las regiones más afectadas por este episodio extremo, la localidad burgalesa de Miranda de Ebro ha sido la que más ha sufrido el calor, alcanzando los 42,2ºC a las 18:40 horas de este domingo.

Le siguen de cerca Candeleda (Ávila) con 42,0ºC, Villalón de Campos (Valladolid) con 41,6ºC, Zamora con 41,2ºC y Sardón de Duero (Valladolid) con 40,9ºC.

A nivel nacional, las diez temperaturas más altas del día se han registrado en: Badajoz (43,3ºC), Fuentes de Andalucía (Sevilla) (43,1ºC), Mérida (Badajoz) y Montoro (Córdoba) (42,8ºC), Tías (Las Palmas) (42,8ºC), Badajoz Aeropuerto (42,4ºC), Miranda de Ebro (Burgos) (42,2ºC), Olivenza (Badajoz) (42,1ºC), Serradilla (Cáceres) (42,0ºC) y Coria (Cáceres) (42,0ºC).

El calor extremo no da tregua y, aunque se espera un ligero descenso de las temperaturas en los próximos días, la recomendación es clara: evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse bien hidratado.

