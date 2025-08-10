España se cuece por la ola de calor: un total de 44 provincias estan en aviso, con 22 de ellas en nivel naranja y Canarias en nivel rojo Salamanca una de las zonas en alerta por altas temperaturas

E.P. Domingo, 10 de agosto 2025, 13:46

Un total de 44 provincias estarán este domingo en aviso por altas temperaturas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La mitad, 22, alcanzarán el nivel naranja, y varias islas canarias seguirán en nivel rojo: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

De acuerdo con la previsión, se superarán los 35ºC en la mayor parte de la Península y en Canarias, así como en puntos de Baleares. A su vez, se alcanzarán los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y del archipiélago canario. Ese mismo valor se podrá registrar también en las depresiones del nordeste y puntos del sur de Galicia y de la meseta norte.

En concreto, los avisos por calor de nivel naranja estarán en La Palma, La Gomera y El Hierro; Ribera del Ebro de La Rioja; Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Lugo y Ourense; Badajoz y Cáceres; Girona y Lleida; Ciudad Real y Toledo; Ávila, León, Valladolid y Zamora; Cantabria del Ebro; Huesca y Zaragoza; y Córdoba, Jaén y Sevilla.

El resto de avisos por calor se registrarán en Cádiz, Granada y Huelva; Teruel; Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa; Mallorca; Liébana; Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria; Albacete, Cuenca y Guadalajara; Barcelona y Tarragona; A Coruña y Pontevedra; Pirineo navarro; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; e Ibérica riojana.

Por lo demás, habrá aviso por polvo en suspensión en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y por tormentas en Barcelona.

AEMET ha explicado que este domingo se mantendrá una situación de estabilidad prácticamente generalizada en toda España, con cielos poco nubosos o despejados además de nubosidad baja matinal en áreas de Galicia, Cantábrico, alto Ebro, Menorca, Ceuta y Melilla, con probables brumas y bancos de niebla matinales que podrían ser más persistentes en Rías Baixas. Además, habrá calima en Canarias.

Por la tarde se desarrollará abundante nubosidad de evolución en la mitad norte peninsular. En este sentido, se esperan tormentas y chubascos en zonas del interior de Cataluña, donde podrían llegar a ser locamente fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento, así como en el norte de Aragón. El organismo estatal también ha advertido que las tormentas también podrían afectar a su vez aunque en menor medida a otras montañas del norte y este peninsular.

En lo que respecta a las temperaturas, el pronóstico recoge que las máximas ascenderán en la mitad norte del Mediterráneo, oeste de Andalucía y de Extremadura y, de forma notable, en el norte de Galicia, Cantábrico, alto Ebro y zonas de Canarias. Asimismo, habrá predominio de ascensos ligeros en las mínimas, que serán más acusados en Canarias, centro meseta norte y extremo suroeste peninsular.

De esta manera, no se bajará de 20ºC en la mayor parte del país, exceptuando en el extremo norte peninsular y montañas. De hecho, se podrán superar localmente los 25ºC en el Mediterráneo y depresiones de la vertiente atlántica sur. Mientras, en Canarias no bajarán de 25ºC y habrá zonas que localmente no lo harán de 30ºC.

Por lo demás, AEMET ha avanzado que soplarán vientos moderados de componente norte y este en Canarias y los de este en Cantábrico y Alborán, así como en el Estrecho y norte de Galicia donde son probables los intervalos de fuerte y alguna racha muy fuerte. En el resto habrá vientos flojos en general predominando las componente este y sur.