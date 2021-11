La Junta ya califica de ‘sexta ola’ el aumento de casos de coronavirus pero no adoptará más restricciones

No habrá nuevas restricciones. Al menos por el momento. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se mostró partidario del cumplimiento de las medidas vigentes: uso de mascarilla en interiores y en exteriores cuando no se pueda cumplir la distancia de seguridad para mantener el control del virus. Así, no se mostró partidario de plantear “medidas restrictivas adicionales” en Castilla y León tras la escalada de contagios.

En la misma línea, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ya calificó de “sexta ola” la escalada de contagios, pero se mostró prudente a la hora de tomar nuevas restricciones. En cualquier caso, aseguró que dos de cada tres ingresados en unidades de Cuidados Intensivos “no están vacunados”, por lo que se refirió a esta sexta ola como “la ola de los no vacunados y los pacientes frágiles”, con una cantidad de ingresos que “aumenta lentamente” y que se ha de monitorizar porque “en las últimas dos semanas se ha duplicado.

De hecho, apostó por la “vacunación” como la principal medida para frenar los contagios, frente a otras comunidades que abogan por más restricciones.

“No abogamos por el cierre de determinados sectores que ya han sufrido mucho durante la pandemia”, expresó sin hacer mención a la propuesta de algunas regiones de cerrar la hostelería a las 11 de la noche en el caso de que aumentara la ocupación hospitalaria.