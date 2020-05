La Junta suma a su propuesta para avanzar de fase otras 13 zonas de Castilla y León

Se trata de Mombeltrán, San Pedro Arroyo y Muñico, en Ávila; Sedano, Valle de Losa, Pampliega, Espinosa de los Monteros, Valle de Mena, Quintanar de la Sierra, Huerta de Rey, Melgar de Fernamental, Valle de Tobalina y Valle Valdebezana, en Burgos; Truchas, Matallana de Torío y Riaño en León y Torquemada, en Palencia.

A estas se suman Robleda, Lumbrales, Aldeadávila de la Ribera, Miranda del Castañar, Calzada de Valdunciel, Cantalapiedra, Fuentes de Oñoro y Matilla Caños en Salamanca; Sepúlveda en Segovia; San Pedro Manrique, en Soria; Alaejos, Mayorga, Esguevillas, Mota del Marqués, Villafrechós y Villalón de Campos en Valladolid; y Alta Sanabria, Carbajales de Alba, Tábara, Villalpando, Santibáñez de Vidriales y Alcañices, en Zamora.

En la provincia de Zamora sale de la lista Corrales del Vino, zona básica de salud que se incorporó inicialmente, ya que en las últimas horas ha habido confirmación de casos tras relizarse test PCR.

Así lo ha detallado la consejera de Sanidad, quien espera una respuesta definitiva del Ministerio sobre esta propuesta esta tarde durante la convocatoria de otra nueva Conferencia Interterritorial. No obstante, ha señalado que la reunión bilateral de este jueves fue "excelente" y "técnica" y, en la misma, hubo coincidencia en la necesidad de que la "prudencia y la cautela" fueran las premisas para las nuevas fases.

"A día de hoy Castilla y León no tiene una provincia al completo con situación favorable para pasar de fase", ha insistido Casado. "No queremos tener que volver a la casilla de salida, no queremos que volver a cuarentenar", ha destacado

Una vez más la consejera ha defendido una desescalada a dos velocidades en la Comunidad dada la baja densidad y la dispersión territorial, con lo que el aislamiento de las zonas rurales se podría ver perjudicado por el confinamiento y ha recordado que en las ciudades se deberá establecer unos umbrales ante la dificultad de registrar casos 0.

Así, ha explicado que a medida que se vayan juntando zonas básicas de salud sin casos se podrá avanzar finalmente en la totalidad de la provincia, siempre y cuando se mantengan sin casos en siete días o, los que haya, estén localizados y aislados, ya que, si se da el caso de que haya transmisión comunitaria, se puede retroceder en las fases.

En el encuentro de ayer la consejera también trasladó al Ministerio la importancia de no esperar 15 días para poder declarar nuevas zonas y solicitó la posibilidad de poder evaluar zonas cada siete días, con lo que la próxima semana se podrían incorporar nuevas zonas.

La consejera ha explicado que no se podrá entrar ni salir de las zonas en Fase 1 hacia otras en Fase 0 y ha destacado que serán los alcaldes los que controlen la movilidad. "A partir de ahora en esas zonas básicas habrá una vigilancia muy cercana para valorar nuevos casos y, en el caso de que haya, aislarlos y contenerlos", ha señalado, tras lo que ha garantizado que en los casos sospechosos se realizarán PCR en las primeras 24 horas.

Casado ha insistido en que el criterio epidemiológico será el que prime en las desescalada en Castilla y León, unas decisiones en las que serán "clave" los asesores y expertos, por lo que pidió "cautela" a la ciudadanía.

Por último, ha recordado que no se puede viajar entre provincias en la Fase 1, por lo que no hay peligro de nuevos contagios tampoco entre comunidades limítrofes.

"No me preocupan zonas rezagadas, prefiero llorar por no correr a hacerlo porque haya fallecidos o porque haya un fallo en nuestra vigilancia epidemiológica, lo que queremos es seguridad e ir de la mano de los criterios sanitarios", ha concluido.