La Junta descarta más restricciones en el puente ante la contención de la sexta ola

La Junta de Castilla y León descarta implantar nuevas restricciones durante el próximo puente de la Constitución, una que vez que está viendo cómo se está conteniendo lo que se ha denominado sexta ola del coronavirus. Así lo explicaron el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, durante su comparecencia ante los medios de comunicación para presentar un programa de diagnóstico de errores para mejorar el sistema sanitario.

A pesar de la proliferación en el mundo de la variante Ómicron, Igea dijo que de momento no se está viendo una especial incidencia en España y que no parece que sea una variante más letal o peligrosa que las anteriores. Según Verónica Casado, los datos que hay en estos momentos no implican más medidas restrictivas.

Observatorio de la Salud

Por otra parte, la Junta de Castilla y León sumará a su Portal de Salud, en el apartado del Observatorio del Sistema, un nuevo enlace a los Datos Abiertos que mostrará diez nuevos conjuntos de datos que permitirán monitorizar y “diagnosticar” los posibles errores de gestión del sistema sanitario y actuar en base a ello.

Estos conjuntos estarán segmentados por años -referidos a 2020 y lo que va de 2021- y disponibles en ficheros reutilizables que se actualizarán el día 8 de cada mes. En concreto, se refieren a la actividad de medicina de familia, pediatría y enfermería a nivel de zona básica de salud y consultorio; altas hospitalarias con diagnóstico de ictus, infarto agudo de miocardio y fractura de cadera; población de referencia y urgencias hospitalarias atendidas.

Todos ellos se unen así a los conjuntos ya disponibles desde hace tiempo sobre Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Emergencias Sanitarias en cuanto a recursos, distribución en el territorio, actividad o número de profesionales.

Se trata, según ha explicado Igea, de una herramienta en la que se trabaja desde el inicio de la legislatrua y que va a permitir conocer la actividad “centro por centro y consultorio por consultorio”, un programa “potentísimo” financiado por el Centro Europeo de Desarrollo y que supone “el primer paso de un proyecto de gran calado como herramienta de gestión pero también como instrumento para que los ciudadanos tengan conocimiento exacto de cuál es la realidad del sistema sanitario, de la Atención Primaria y de por qué se toman unas decisiones y no otras, además de permitir focalizar la atención de los problemas”.

El nuevo repertorio de datos usa como fuente los sistemas de información de Sacyl y ofrece, con el ejemplo de Medicina de Familia y Comunitaria, el número de consultas totales, presenciales, no presenciales y en domicilio, desglosados por fecha, consultorio, zona básica de salud, área, provincia y sexo, ha detallado Garmendia, quien ha aludido a la necesidad y responsabilidad, en este contexto de crisis y pandemia global, de mantener informada a la ciudadanía en un ejercicio de transparencia que redundará en una mejor toma de decisiones.

“La información debe llevarnos a la acción, porque no hacemos más que diagnosticar”, ha aseverado, por su parte, Casado, quien ha hecho un llamamiento para pasar a la acción y “actuar y reordenar” el sistema sanitario.