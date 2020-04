La Junta advierte de que "es el momento del diseño, no de la desescalada"

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado se ha mostrado muy tajante en cuanto a la decisión del Gobierno de permitir las salidas de los menores de 14 años desde este lunes: "No consideramos que estemos preparados para la desescalada", ha sentenciado Casado. En la misma línea se ha expresado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea: "Es el momento del diseño, no de la desescalada" y añadido que todavía hay nuevos casos y por lo tanto, no se puede pensar en iniciar una desescalada. "Yo no pondría fechas, pondría condiciones, es decir, niveles de transmisión. Yo tomaría medidas de dos en dos semanas para ver el impacto de cada medida después de cada decisión", ha añadido.

En alusión a la medida del Gobierno de hacer posible las salidas de los niños, desde la Junta consideran que hay otros colectivos sociales que también tienen la necesidad de salir de casa.

Además, ha aclarado que se ha habilitado una nueva herramienta para favorecer el avance de aquellos lugares en los que hay una menor incidencia, dando a conocer cuál es el número de nuevos casos por zonas básicas de salud. "Hay zonas en al comunidad que no han tenido nuevos casos en los últimos 14 o 7 días, en total 8 zonas de salud y seguramente esas sean las primeras que volverán a la normalidad". "No se puede hacer igual en todo el territorio, sino en función de la situación epidemiológica en la que nos encontramos", ha afirmado Igea.

A este propósito, ha hecho alusión a la reunión del comité de expertos para la desescalada y para la que la Comunidad está elaborando un documento que será presentado ante el ministerio de Sanidad.

"En esta situación vamos a estar muchos meses y tenemos que aprender a convivir con esta situación", ha comunicado en vicepresidente de la Junta de Castilla y León ante las dudas que giran en torno al virus.