Junta y Telefónica reforzarán la Comunidad frente a Emergencias e impulsarán el uso de la IA

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, se han reunido este jueves para profundizar en los numerosos proyectos conjuntos que la operadora y el Gobierno autonómico tienen en marcha en Castilla y León en materia de Educación, Agricultura, Sanidad, Patrimonio, Turismo y Servicios Sociales. Entre los aspectos estudiados en ese encuentro destaca la posibilidad de reforzar con nuevas tecnologías, las comunicaciones de la comunidad frente a situaciones de Emergencias, así como impulsar la innovación y el uso de la Inteligencia Artificial. Telefónica ha invertido en Castilla y León 500 millones de euros en el periodo 2020-2024, destinados, principalmente, al despliegue de redes de ultra banda ancha.

El presidente de la Junta de Castilla y León y el presidente de Telefónica España han acordado trabajar en las posibilidades de implantación de nuevas tecnologías en el seguimiento y las comunicaciones de situaciones de emergencias en la región, con tecnologías validadas por la compañía como «el uso de satélites o de burbujas 5G móviles, con reserva de caudal mediante el network slicing o segmentación de red».

Borja Ochoa y Fernandez Mañueco también han coincidido en destacar la fortaleza del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León (Protección Civil, 112 y 061), cuya plataforma de gestión opera Telefónica y «el ingente trabajo realizado por Telefónica durante las semanas de los incendios, qué permitió recuperar las comunicaciones en las poblaciones afectadas y garantizar servicios básicos en hospitales y centros de salud mediante teléfonos satelitales y otros dispositivos».

Innovación en IA y ciberseguridad industrial

Otro aspecto destacado de la reunión ha sido el compromiso mutuo de seguir impulsado la innovación y el uso de la IA en proyectos relevantes para la región, como, por ejemplo, la Plataforma IA para el análisis de imágenes de tórax para SACYL (Sanidad de Castilla y León). En ese sentido, Telefónica cuenta en Valladolid con un equipo de trabajo especializado en IA&BigData, «que desarrolla servicios clave para la compañía relacionados, por ejemplo, con el análisis inteligente de patrones de movilidad de grandes multitudes, extrayendo datos útiles para muchos sectores». Telefónica cuenta también en León con C4IN, el Centro de Innovación en Ciberseguridad Industrial 4.0 de Telefónica Tech, desde el que se desarrolló ARISTEO, herramienta pionera que simula entornos industriales para conocer a los ciberdelincuentes y blindar la seguridad.

Otros proyectos destacados en los que trabajan Junta y Telefónica en Castilla y León son la implantación de sistemas como el control de errantes, lavandería inteligente y servicio paciente enfermera en residencias públicas de mayores, así como en la creación de una plataforma de trazabilidad para el sector agroindustrial de Castilla y León, la creación de un ecosistema para la digitalización del patrimonio cultural y una plataforma del dato alrededor del turismo o sistemas que garanticen el uso más eficiente del agua con contadores inteligentes.

Redes de última generación

La Inversión de Telefónica en Castilla y León en el periodo 2020-2024 ha alcanzado los 500 millones de euros, destinados, fundamentalmente, al despliegue de redes de ultra banda ancha, siendo líder en el despliegue de 5G rural y fibra óptica, y en la digitalización de la Comunidad. La cobertura 5G de Telefónica supera el 88% y el 86,3% la de fibra óptica. A través del Plan único 5G Rural, Telefónica dotará de 5G de altas prestaciones a medio centenar de emplazamientos en toda la región entre 2025 y 2026.