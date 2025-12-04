Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Panóramica del incendio del Garcibuey. ARCHIVO

La Junta reparte casi 500.000 euros más para las zonas afectadas por los incendios forestales de verano

Se ha aprobado una dotación de de 77.000 euros para ayudar a 14 autonómos y pymes

E. P.

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:29

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde este jueves a tres expedientes que, en conjunto, alcanzan casi 500.000 euros en diversas líneas de apoyo dirigidas a las áreas afectadas por los incendios forestales del verano.

En detalle, se ha autorizado una partida de 77.000 euros destinada a respaldar a 14 autónomos y pequeñas empresas cuya actividad quedó paralizada a causa de los incendios.

Asimismo, se han aprobado ayudas por valor de 54.300 euros para los propietarios de 12 explotaciones ganaderas afectadas, con el fin de restaurar vallados y cercados dañados.

Finalmente, se ha validado un tercer paquete compuesto por 701 ayudas de 500 euros cada una, destinado a las familias que tuvieron que ser evacuadas durante los fuegos.

