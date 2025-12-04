La Junta reparte casi 500.000 euros más para las zonas afectadas por los incendios forestales de verano Se ha aprobado una dotación de de 77.000 euros para ayudar a 14 autonómos y pymes

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde este jueves a tres expedientes que, en conjunto, alcanzan casi 500.000 euros en diversas líneas de apoyo dirigidas a las áreas afectadas por los incendios forestales del verano.

En detalle, se ha autorizado una partida de 77.000 euros destinada a respaldar a 14 autónomos y pequeñas empresas cuya actividad quedó paralizada a causa de los incendios.

Asimismo, se han aprobado ayudas por valor de 54.300 euros para los propietarios de 12 explotaciones ganaderas afectadas, con el fin de restaurar vallados y cercados dañados.

Finalmente, se ha validado un tercer paquete compuesto por 701 ayudas de 500 euros cada una, destinado a las familias que tuvieron que ser evacuadas durante los fuegos.