La Junta refuerza el transporte público con 22,6 millones de euros para Buscyl La subvención permitirá sostener las rutas deficitarias, mantener las bonificaciones y garantizar el acceso al transporte público en toda la Comunidad

La Junta de Castilla y León ha dado un nuevo impulso al transporte público en la Comunidad mediante la aprobación de una subvención de 22.666.138 euros destinada a los 110 concesionarios del servicio de transporte público regular de viajeros por carretera, que abarcan un total de 243 concesiones. La decisión fue adoptada en el Consejo de Gobierno celebrado este jueves, 4 de diciembre.

El objetivo de esta medida es cubrir el déficit de explotación de las rutas y compensar la minoración de ingresos derivada de las bonificaciones y gratuidades aplicadas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, consolidando así la política del Ejecutivo autonómico de apoyo a la movilidad sostenible.

Buscyl, la plataforma que integra el transporte público regular en Castilla y León, ha demostrado su utilidad para los ciudadanos: hasta el 1 de diciembre de 2025, se superaron los 3 millones de viajes en las 2.610 rutas de la Comunidad, y 555.000 usuarios utilizan ya la tarjeta QR para acceder al servicio.

Esta ayuda económica permitirá compensar el impacto de las medidas de gratuidad y bonificación, como la gratuitidad del transporte para menores de 15 años desde el 1 de julio de 2025 y la bonificación del 50% en abonos y títulos multiviaje para todos los ciudadanos empadronados en la región, tanto en el transporte metropolitano como en el resto de la red regular.

El Gobierno autonómico subraya que estas iniciativas forman parte de un compromiso con la movilidad inclusiva, especialmente en el medio rural, donde el transporte público es clave para garantizar la igualdad de oportunidades.

Desde la implantación del transporte a la demanda hace dos décadas, pasando por el bono rural gratuito, hasta la consolidación de Buscyl, la Junta de Castilla y León ha reforzado una política de transporte universal, social y territorial que llega a toda la ciudadanía.

Cabe destacar que, actualmente, el 63% de las rutas registran menos de 5.000 viajeros al año, lo que hace que más del 90% de ellas sean deficitarias, reflejando la importancia de este apoyo financiero para garantizar la continuidad del servicio.