La Junta propone la convocatoria de 4.384 plazas para opositores Se trata de la mayor Oferta de Empleo Público en los últimos cuatro años, lo que refuerza el compromiso de la legislatura de Fernández Mañueco con el empleo público estable

Olga MY Salamanca Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:32 Comenta Compartir

La Consejería de la Presidencia negociará la Oferta Pública de Empleo con los representantes de los trabajadores para su posterior aprobación en el Consejo de Gobierno.

Con su aprobación, la Junta de Castilla y León habrá ofertado 22.627 plazas fijas y estables para empleados públicos a lo largo de esta legislatura, lo que confirma el firme compromiso de Fernández Mañueco con la mejora de los servicios esenciales y la consolidación del empleo público.

La propuesta incluye un total de 4.384 plazas distribuidas entre nuevo ingreso y turno libre (2.912) y turno de promoción interna (1.472). Asimismo, entre las plazas de nuevo ingreso que se convocarán, 700 se destinarán a personal funcionario y 444 a personal laboral, sumando un total de 1.144 correspondientes a la Administración General. Además, se contempla convocar 1.138 plazas para docentes, distribuidas entre el cuerpo de Maestros (320), quedando las restantes para los demás cuerpos (818). Por último, 630 nuevas plazas se ofertarán a personal estatutario de instituciones sanitarias (SACyL), siendo 250 para medicina familiar y comunitaria y 200 para enfermería.

Respecto al turno de promoción interna, 343 plazas de la Administración General se dividen entre personal funcionario (210) y personal laboral (133). La promoción interna para docentes dispondrá de 1.000 plazas correspondientes al cuerpo de Catedráticos de Secundaria. Asimismo, 129 plazas de promoción interna corresponderán a SACyL para enfermería en diferentes especialidades.

En cuanto a los procesos selectivos, cabe mencionar que las personas con discapacidad optarán al 10% del total de las plazas reservadas y que las plazas no convocadas en 2023 y 2024 podrán acumularse en la convocatoria actual, siempre que sean para el mismo cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional.

La suma de la oferta resulta en un total de 4.384 plazas, casi un 57% más que la Oferta de Empleo Público de 2024, lo que confirma que la incorporación de nuevos empleados públicos a la Administración supone una prioridad de la Consejería de la Presidencia. En palabras del consejero Luis Miguel González Gago, esta oferta de empleo público es «una nueva oportunidad para seguir impulsando el rejuvenecimiento de la plantilla de la Administración autonómica y también para garantizar la correcta prestación de todos los servicios a lo largo del extenso territorio de Castilla y León».

Se trata de una apuesta por la estabilidad laboral que garantiza una atención de calidad en ámbitos esenciales como la educación o la sanidad, permite el refuerzo de las plantillas y reduce la temporalidad.