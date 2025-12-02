La Junta invertirá 5,1 millones en modernizar la carretera VA-800 entre Castrejón de Trabancos y el límite con Salamanca La actuación mejorará 12 kilómetros de la citada vía

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León ha presentado este martes en Torrecilla de la Orden, Valladolid, el proyecto de mejora integral de la carretera VA-800, que conecta Castrejón de Trabancos con el límite provincial de Salamanca. La actuación, con un presupuesto de 5,1 millones de euros, transformará 12 kilómetros de vía y busca reforzar la seguridad, la comodidad de la circulación y la conexión territorial en el suroeste de la provincia de Valladolid.

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, destacó que «este proyecto no es una obra aislada: es una apuesta por el territorio. La VA-800 conecta pueblos, empresas, servicios públicos y vida diaria. Mejorar esta carretera es garantizar oportunidades, actividad económica y arraigo en el medio rural».

La VA-800 constituye un eje estratégico entre Valladolid y Salamanca, especialmente para municipios como Torrecilla de la Orden, Castrejón de Trabancos y Nava del Rey, y para el entorno agrícola-ganadero del sureste provincial. La modernización permitirá reducir tiempos de desplazamiento, facilitar el transporte de mercancías y asegurar conexiones fiables hacia servicios sanitarios, educativos y administrativos.

Las actuaciones previstas

- Ampliación del puente sobre el río Trabancos: de 5 metros de ancho a 8 metros, permitiendo el cruce seguro de vehículos en ambos sentidos.

- Rectificación del descenso al río Trabancos: eliminando curvas de radio inferior a 50 metros y mejorando la visibilidad.

- Reconfiguración de la curva junto a Torrecilla de la Orden: para un trazado más estable y seguro.

- Renovación del firme: con dos capas de mezcla bituminosa en caliente y construcción de firme nuevo en zonas de ensanche y variantes.

- Ampliación de la calzada: de 5,8 metros a 7 metros, con dos carriles de 3 metros y arcenes de 0,50 metros.

El proyecto, que será aprobado previsiblemente a finales de diciembre, permitirá iniciar el proceso de contratación de obra a principios de 2026, marcando un paso decisivo en la modernización de la red autonómica de carreteras y en la mejora de la movilidad y seguridad en el medio rural de Castilla y León.