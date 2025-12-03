La Junta concede más de 12.000 Bonos Concilia a familias de Castilla y León por 9,1 millones de euros La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades publica la resolución de la convocatoria del pasado junio por la que se otorgan 12.202 ayudas para que las familias con hijos de hasta 3 años hagan frente a los gastos derivados de la conciliación personal, familiar y laboral, como los de guardería o cuidador

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León ha otorgado un total de 12.202 Bonos Concilia, destinados a facilitar la conciliación personal, familiar y laboral de familias con hijos de entre 0 y 3 años. La resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), contempla una inversión total de 9.151.000 euros.

El Bono Concilia, establecido en 750 euros por familia, cubre gastos vinculados al cuidado de los menores, como guarderías o cuidadores, y está destinado a familias en las que ambos progenitores trabajen o, en el caso de familias monoparentales, el único responsable disponga de empleo, acreditando al menos 90 días de alta en la Seguridad Social o Mutualidad correspondiente.

Esta es la primera convocatoria resuelta tras la ampliación del límite de renta máxima para poder acceder a la ayuda, que pasa de 50.000 a 55.000 euros anuales para familias convencionales, manteniéndose en 25.000 euros para familias monoparentales. Además, se aplican bonificaciones en función de la discapacidad de los hijos —3.000 euros menos por grado igual o superior al 33%, y 9.000 si es igual o superior al 65%— y de la población del municipio de residencia, reduciendo el límite de renta un 20% en municipios de menos de 20.000 habitantes y hasta un 30% en familias numerosas de categoría especial. Estas bonificaciones son acumulativas.

La convocatoria cubre a los niños nacidos entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, y las familias pueden consultar la resolución de manera individual a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.

Con esta iniciativa, la Junta refuerza su compromiso con la conciliación familiar y laboral, apoyando a miles de familias en la gestión de los cuidados infantiles y contribuyendo a su bienestar económico y social.