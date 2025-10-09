Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El consejero portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. ARCHIVO

La Junta aprueba el techo de gasto para presentar los Presupuestos la próxima semana

Carriedo asegura que las cuentas de la Comunidad tienen como objetivo apoyar a las familias y sectores productivos con especiales dificultades y consolidar servicios públicos de calidad

Marian Vicente

Marian Vicente

Salamanca

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:20

Comenta

La administración regional gastará un 5,15% más que en 2025, hasta los 14.183 millones, con el objetivo de avanzar de forma en el crecimiento económico y en la creación de empleo «en un contexto de incertidumbre condicionado por un lado por el impacto de las medidas de política arancelaria en el mercado internacional, que se pueden traducir en menores crecimientos de la demanda externa; y, por otro, por los actuales riesgos de las tensiones geopolíticas, la inestabilidad financiera y la incertidumbre derivada de la evolución futura de las políticas económicas», ha explicado el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

Carriedo ha dicho que las cuentas de la Comunidad tienen como objetivo apoyar a las familias y sectores productivos con especiales dificultades y consolidar servicios públicos de calidad.

El límite de gasto, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta, es el más alto desde que el Ejecutivo autonómico calcula esta magnitud que sirve de referencia para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad, que se presentarán la próxima semana, antes del día 15 como marca el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

La cifra se ha calculado sobre la previsión de un escenario macroeconómico para 2026 con un crecimiento del PIB del 2,2%, un déficit del -0,1%, una deuda por debajo del 18,5% del PIB, una previsión de tasa de paro del 8% y un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 1,8%. «Se trata de unas previsiones macroeconómicas avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que además sostiene que Castilla y León cumple satisfactoriamente con los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros de la Unión Europea», ha explicado el portavoz del Gobierno regional.

