La Junta alcanza una inversión «histórica» de 48 millones para cubrir solicitudes de los programas mixtos de empleo La ampliación permitirá atender todas las solicitudes y desarrollar más de 240 proyectos que combinan formación, empleo remunerado y beneficio para los municipios

E. P. Valladolid Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:34 Comenta Compartir

La Junta ha incrementado en 10 millones de euros la dotación de los Programas Mixtos de Empleo y Formación, alcanzando una inversión histórica de 48 millones para cubrir todas las solicitudes presentadas.

Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo, anunció la medida durante su visita en Aranda de Duero al programa 'Aranda Gestión Turística Sostenible III', una de las iniciativas que forman parte de esta convocatoria. La ampliación permitirá ejecutar más de 240 proyectos, de los cuales el 85% son promovidos por entidades locales con una inversión cercana a 40 millones, y el resto por organizaciones sin ánimo de lucro, con un presupuesto de ocho millones.

La Junta destaca el triple impacto de estos programas: formación para personas desempleadas con dificultades de inserción laboral, empleo remunerado durante todo el periodo y contribución al desarrollo local mediante obras y servicios que dinamizan el territorio.

En Aranda de Duero, el Ayuntamiento ha sido uno de los más activos, ejecutando cinco proyectos con aportación económica de la Junta superior al millón de euros y beneficiando a 64 trabajadores desempleados. En el proyecto visitado por la consejera, ocho alumnos/trabajadores se forman en gestión turística mientras colaboran en la promoción y atención a visitantes, incluyendo visitas guiadas a bodegas locales.

La resolución definitiva de esta convocatoria se publicará una vez concluyan los trámites administrativos de la ampliación, que representa un incremento del 26% respecto a la edición anterior.