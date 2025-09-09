Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una imagen del pueblo zamorano. DIPUTACIÓN DE ZAMORA

Ya es 'invierno' en Castilla y León: los dos pueblos que marcaron 0 grados en la mañana de este martes

Los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología confirman la subida de las temperaturas

La Gaceta

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:14

El invierno se acerca. Atrás quedan ya las olas de calor vividas este verano. Castilla y León ha registrado este martes temperaturas mínimas que apenas superaron los cero grados en dos estaciones de la comunidad, según los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología. La AEMET ha informado de que la estación de Sanabria, en Robleda-Cervantes (Zamora), marcó la temperatura más baja, con 0,2 grados a las 8:20 horas.

Muy cerca se situó Puerto del Pico, en Ávila, donde los termómetros descendieron hasta los 0,5 grados a las 8:00. En León, Villablino registró 1,4 grados a las 7:50, mientras que en Lagunas de Somoza la mínima fue de 2,4 grados a las 7:30.

También en Ávila, la estación de Barco de Ávila alcanzó 1,7 grados a las 7:40. Estos valores, recogidos hasta las 10:30 horas, confirman un nuevo episodio de bajas temperaturas en plena transición hacia el otoño.

Records calurosos en agosto

Todo esto contrasta con que la comunidad autónoma de Castilla y León registró el mes de agosto con las temperaturas máximas y medidas más altas desde el año 1900 y el tercero más alto respecto a las mínimas junto al año 1904 -fueron más elevadas las correspondientes a los años 2003 y 2022-.

Así consta en el Avance Climatológico Mensual elaborado por la Aemet que concluye que agosto fue un mes «extremadamente cálido» en la mayor parte de Castilla y León y «muy cálido» en la mitad Norte de Burgos, en el Este de Soria y en áreas dispersas del resto de la Comunidad.

