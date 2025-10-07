Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la administración ubicada en Valladolid.

El Euromillones vuelve a dejar miles de euros en una ciudad de Castilla y León

Se selló en el punto de venta ubicado en la calle Ceboleira

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 23:14

El Euromillones ha vuelto a dejar dinero en Valladolid al ser premiado un boleto de tercera categoría -5+0- con 37.569,55 euros. El mismo -junto a otro en Vigo- se selló en el punto de venta ubicado en la calle Ceboleira, 58.

La combinación ganadora fue 24, 39, 42, 43 y 48, junto con el 5 y el 8.

En esta ocasión, no ha habito boletos de primera y segunda categoría.

