Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Despliegue de vehículos de la UME en Riaza (Segovia) por el incendio en el entorno del Pico del Lobo, que ha entrado en Castilla y León. E. P.

Estabilizado el perímetro del incendio de Cerezo de Arriba (Segovia), que arrasa 200 hectáreas

Así lo ha expresado el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz

E. P.

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:07

El incendio de Cerezo de Arriba (Segovia), extensión del de Peñalba de la Sierra (Guadalajara), tiene su perímetro estabilizado con 200 hectáreas arrasadas, si bien se mantiene la «potencia» del fuego.

Así lo ha expresado el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, quien ha atendido este domingo, 28 de septiembre, a los medios junto a la delegada de la Junta en Segovia, Raquel Alonso.

Arranz ha precisado que el incendio, de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, se activó en la madrugada de este domingo al pasar a la Comunidad el fuego de Peñalba de la Sierra, que saltó con «gran virulencia» a causa de un «huracán» con rachas de viento.

Por el momento, las labores de extinción han logrado contener el incendio en territorio castellanoleonés en 200 hectáreas, las cuales se alcanzaron casi al inicio del fuego durante la noche, una contención que se ha conseguido con labores de estabilización centradas en el trabajo manual en esta zona montañosa.

Unas 200 personas trabajan en las tareas de extinción con el objetivo de mantener la estabilización en las próximas horas, de cara a asegurar la zona ante las rachas de viento previstas para la mañana del lunes.

En este sentido, Arranz confía en que si se mantienen las condiciones de estabilización, los evacuados de la urbanización de La Pinilla y la localidad de Riofrío de Riaza puedan volver a sus casas a lo largo del lunes.

Castilla y León y Castilla-La Mancha han creado un Mando Único para enfrentar este incendio en el que se encuentran alrededor de 70 medios terrestres y aéreos, según datos de la plataforma de la Junta Inforcyl.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asalto en un conocido mesón de Cuatro Calzadas: el botín supera los 20.000 euros e incluye jamones y vino
  2. 2 Momentos de tensión en el puente de Enrique Estevan por un hombre en riesgo que intentaba precipitarse al río Tormes
  3. 3 Albañiles piratas: así operan en obras domésticas ya pagadas
  4. 4 El piso más caro a la venta en Salamanca: un millón de euros por un tercero sin ascensor
  5. 5 El último punky salmantino: «Soy un punk de postal, de tarjeta de plástico, no de suburbio»
  6. 6 Herido un menor de 15 años al colisionar con un turismo mientras iba en patinete
  7. 7 Multa de 1.000 euros y sanción de seis puntos por conducir ebrio en Peñaranda de Bracamonte
  8. 8 Un toro indultado a casi 9.000 kilómetros de Cabezal Viejo
  9. 9 Sentencia pionera en Salamanca ante las estafas por mensaje de móvil
  10. 10 El exjugador de la UDS con 15 hermanos que tiene las mismas Champions que Messi

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Estabilizado el perímetro del incendio de Cerezo de Arriba (Segovia), que arrasa 200 hectáreas

Estabilizado el perímetro del incendio de Cerezo de Arriba (Segovia), que arrasa 200 hectáreas