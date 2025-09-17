El entrañable pueblo de Castilla y León que dejó una huella imborrable en Begoña Gómez Tiene poco más de 1.500 habitantes y, por sus calles, ha transitado muchas veces la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en bicicleta

En el corazón de León, justo en el límite con Zamora y Valladolid, se encuentra un municipio que, con poco más de 1.500 habitantes, ha dejado una huella imborrable en la historia personal de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Aunque nacida en Bilbao, los orígenes de Gómez están estrechamente ligados a León, y Valderas fue el escenario de sus veranos y primeras aventuras hasta los 16 años.

Sus raíces leonesas provienen de ambos lados de la familia: tanto su padre, natural de Gordoncillo, como su madre, oriunda de Valderas, hicieron de esta villa un lugar familiar y lleno de recuerdos. Entre sus calles y plazas, Begoña disfrutaba de su pasión por montar en bicicleta, recorriendo libremente los caminos de la villa y sus alrededores, afición que cultivó desde niña y que se convirtió en una de las constantes de su juventud.

Plato estrella de Semana Santa

Pero Valderas no es solo un lugar de recuerdos familiares. También destaca por su patrimonio cultural y gastronómico. Esta villa es conocida por su tradicional plato de Semana Santa: el bacalao al estilo Valderas, popularmente llamado bacalao al ajo arriero. Este plato, elaborado con bacalao en salazón, ajo y pimentón, es uno de los favoritos de Pedro Sánchez y un ejemplo de cómo la cocina local ha trascendido fronteras para llegar a la mesa del presidente del Gobierno. La receta refleja la historia de la región y la conexión de sus habitantes con la tradición culinaria leonesa.

Valderas combina la tranquilidad de sus calles con la riqueza de su historia y cultura. Sus fiestas, su gastronomía y su paisaje rural ofrecen una visión única de la vida en una villa leonesa, donde la memoria de generaciones pasadas convive con la vida actual. Para Begoña Gómez, este lugar no solo representó un espacio de libertad y juegos de infancia, sino también un vínculo con sus raíces y con la identidad leonesa que ha marcado su vida.