Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El entrañable pueblo de Castilla y León que dejó una huella imborrable en Begoña Gómez

Tiene poco más de 1.500 habitantes y, por sus calles, ha transitado muchas veces la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en bicicleta

La Gaceta

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:33

En el corazón de León, justo en el límite con Zamora y Valladolid, se encuentra un municipio que, con poco más de 1.500 habitantes, ha dejado una huella imborrable en la historia personal de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Aunque nacida en Bilbao, los orígenes de Gómez están estrechamente ligados a León, y Valderas fue el escenario de sus veranos y primeras aventuras hasta los 16 años.

Sus raíces leonesas provienen de ambos lados de la familia: tanto su padre, natural de Gordoncillo, como su madre, oriunda de Valderas, hicieron de esta villa un lugar familiar y lleno de recuerdos. Entre sus calles y plazas, Begoña disfrutaba de su pasión por montar en bicicleta, recorriendo libremente los caminos de la villa y sus alrededores, afición que cultivó desde niña y que se convirtió en una de las constantes de su juventud.

Plato estrella de Semana Santa

Pero Valderas no es solo un lugar de recuerdos familiares. También destaca por su patrimonio cultural y gastronómico. Esta villa es conocida por su tradicional plato de Semana Santa: el bacalao al estilo Valderas, popularmente llamado bacalao al ajo arriero. Este plato, elaborado con bacalao en salazón, ajo y pimentón, es uno de los favoritos de Pedro Sánchez y un ejemplo de cómo la cocina local ha trascendido fronteras para llegar a la mesa del presidente del Gobierno. La receta refleja la historia de la región y la conexión de sus habitantes con la tradición culinaria leonesa.

Valderas combina la tranquilidad de sus calles con la riqueza de su historia y cultura. Sus fiestas, su gastronomía y su paisaje rural ofrecen una visión única de la vida en una villa leonesa, donde la memoria de generaciones pasadas convive con la vida actual. Para Begoña Gómez, este lugar no solo representó un espacio de libertad y juegos de infancia, sino también un vínculo con sus raíces y con la identidad leonesa que ha marcado su vida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuando Robert Redford se paseó por La Glorieta en 1967
  2. 2 Las cabañuelas avisan con lo que llega en los próximos días: «Si septiembre viene muy mojado...»
  3. 3 Trasladan en helicóptero al Hospital a un hombre tras caer desde un tejado en Villavieja de Yeltes
  4. 4 Justo Hernández: «Ahora me vuelve loco pensar cómo se puede superar a Buenasuerte»
  5. 5 Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo... si no hay adelanto de las generales
  6. 6 La Guardia Civil frustra en Navacarros el transporte de 76 kilos de hachís listos para distribuir
  7. 7 Atropellado un joven en el paseo Rector Esperabé
  8. 8 La salida de Riera y todo su cuerpo técnico (salvo Turi) de Unionistas, a la espera de una oferta mayor
  9. 9 Se entrega el conductor que huyó tras atropellar a una pareja en Gran Vía y abandonó el coche en Tejares
  10. 10 No pierdas el tiempo: esta es la única forma de conseguir trabajo en Mercadona

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El entrañable pueblo de Castilla y León que dejó una huella imborrable en Begoña Gómez

El entrañable pueblo de Castilla y León que dejó una huella imborrable en Begoña Gómez