Los embalses de la CHD empiezan el otoño por debajo del 50% de su capacidad Esta semana han almacenado 1.295,4 hectómetros cúbicos de agua, más de seis puntos porcentuales por encima de la media de la última década y dos puntos por debajo de los niveles registrados en la misma fecha del pasado año

Los embalses de la cuenca del Duero gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) han almacenado esta semana 1.295,4 hectómetros cúbicos de agua, lo que ha representado el 45,4 por ciento de su capacidad total, una cifra que se ha situado más de seis puntos porcentuales por encima de la media de la última década y dos puntos por debajo de los niveles registrados en la misma fecha del pasado año.

Según han informado a Europa Press fuentes de la CHD, por sistemas los embalses de León en Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño correspondientes a los sistemas Esla y Órbigo han alcanzado el 36,8 por ciento y en Palencia los de Camporredondo y Compuerto en el sistema Carrión han llegado al 30,6 por ciento y los de Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo en el sistema Pisuerga al 56,3 por ciento.

Por su parte, en Burgos los embalses de Arlanzón y Úzquiza del sistema Arlanza han alcanzado el 61 por ciento; en Soria el de Cuerda del Pozo en el sistema Alto Duero ha llegado al 63,3 por ciento y en Segovia los de Linares del Arroyo y El Pontón Alto en los sistemas Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja han alcanzado el 47,9 por ciento.

Además, en Ávila el de Castro de las Cogotas en el sistema Cega-Eresma-Adaja ha llegado al 51,8 por ciento y en Salamanca el de Santa Teresa en el sistema Tormes ha alcanzado el 54,1 por ciento mientras que los de Irueña y Águeda en el sistema Águeda han registrado el 71,2 por ciento, según ha informado la CHD.