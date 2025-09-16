Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de Alfonso Fernández Mañueco votando. LAYA

Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo... si no hay adelanto de las generales

Lo ha confirmado el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, que a la vez ha precisado que de haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la Comunidad haría coincidir la fecha de los comicios

E.P.

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:19

Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, según lo ha confirmado el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, antes de participar en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia.

No obstante, Vázquez ha precisado que de haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la Comunidad haría coincidir la fecha de los comicios.

Fuentes consultadas por este periódico explican que el 15 de marzo es la fecha tope para la celebración de los comicios.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

