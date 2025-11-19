Los dos pueblos de Castilla y León premiados por la red 'Pueblos Mágicos de España' La red Pueblos Mágicos de España ha anunciado los ganadores de los Premios Nacionales y Regionales 2026

Un año más, la red de Pueblos Mágicos de España ha anunciado a los ganadores a los Premios Nacionales y Regionales 2026. Una iniciativa con la que busca fomentar el turismo rural y reconocer a aquellos municipios y entidades que han destacado por su compromiso con la sostenibilidad, la preservación del patrimonio y la promoción de la riqueza cultural y natural de España.

En esta ocasión Castilla y León ha sido destacada en los Premios Nacionales con el Reconocimiento al Mantenimiento de las Tradiciones que ha recaído sobre la localidad palentina de Frómista.

Mientras que en la categoría de los Premios Regionales 2026 el pueblo abulense de La Adrada fue elegido por el público como el lugar más mágico de la Comunidad. Este último galardón fue decidido mendiante votación popular a través de la página web y la app oficial de Pueblos Mágicos de España, con más de 250.000 participaciones registradas.

La ceremonia de entrega de los galardones se celebrará el jueves 22 de enero de 2026, a las 12:30 horas, en el stand de Pueblos Mágicos de España dentro de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026.

Frómista (Palencia)

A orillas del Canal de Castilla, Frómista es historia viva del Camino de Santiago. Este premio valora su dedicación a preservar las costumbres, las fiestas y el espíritu hospitalario que han marcado su identidad durante siglos. La iglesia de San Martín, joya del románico, es emblema de un municipio que ha sabido mantener el equilibrio entre patrimonio, devoción y turismo. Frómista continúa siendo un punto de encuentro entre peregrinos y visitantes, donde la tradición no es un recuerdo, sino una forma de vida. Este reconocimiento celebra la constancia de un pueblo que ha hecho del respeto al pasado su mayor fortaleza.

La Adrada (Ávila)

En el corazón del Valle del Tiétar, La Adrada combina su imponente castillo con un entorno natural exuberante. Su oferta cultural y su dinamismo la han convertido en uno de los pueblos más atractivos del sur de Ávila. La localidad ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia, impulsando un turismo familiar y sostenible. Además, destaca su compromiso con la educación patrimonial y la conservación ambiental. Este premio pone en valor el esfuerzo de La Adrada por mantener viva su herencia medieval mientras construye un futuro próspero, reafirmando su papel como destino clave dentro de Castilla y León.