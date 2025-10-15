Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dieciocho entidades sociales de Castilla y León reciben el apoyo de la Fundación «la Caixa» para facilitar material escolar a niños en situación de vulnerabilidad

La iniciativa alcanza a 1.240 estudiantes de toda Castilla y León, con ayudas de 25 euros por alumno, adaptadas a sus necesidades reales

La Gaceta

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:52

Comenta

Un total de dieciocho entidades sociales de Castilla y León han recibido el apoyo de la Fundación la Caixa, a través de CaixaBank, con una colaboración de 31.000 euros destinada a la compra de material escolar para niños en situación de vulnerabilidad. Esta actuación se enmarca en la quinta edición de la campaña de material escolar, cuyo objetivo es garantizar que todos los menores puedan comenzar el curso en igualdad de condiciones.

Cada estudiante recibe una ayuda de 25 euros que permite adquirir el material escolar necesario en función de su edad y etapa educativa, alcanzando en esta edición a 1.240 niños y niñas.

Entre las entidades beneficiarias se encuentran Cruz Roja Ávila, Cruz Roja Palencia, Cruz Roja Salamanca, Cruz Roja Segovia y Cruz Roja Zamora, además de la Fundación Secretariado Gitano en sus sedes de Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, León y Burgos.

A través de la amplia red de oficinas de CaixaBank, los profesionales pueden detectar las necesidades más urgentes y cercanas de cada territorio, y canalizar las ayudas de la Fundación «la Caixa» dirigidas a dar respuesta a estas necesidades. En 2024, se apoyaron casi 5.625 proyectos de cerca de 5.220 entidades sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Personas sin hogar durmiendo en el parking del Vega: «Da miedo subir sola»
  2. 2 La Guardia Civil detiene en Villares a un huido de la justicia y reclamado por la Audiencia Nacional
  3. 3 Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera
  4. 4 Locura por ver a Unionistas en uno de los campos más míticos del fútbol español, pese al hándicap del avión
  5. 5 Dos detenidos tras una espectacular huida en un coche robado desde Plasencia a Salamanca
  6. 6 El puesto laboral más inestable del pueblo: «Todos han sido interinos, si consiguen uno en otro sitio se acaban yendo»
  7. 7 La huelga por Palestina bloquea 16 trenes a Madrid y Valladolid
  8. 8 La predicción de las cabañuelas con su refrán para esta semana: «La lluvia del Pilar...»
  9. 9 Aumentan a 9 los casos de dermatosis nodular
  10. 10 Despedida para Santiago García y Mercedes Martín tras 43 años como panaderos en Sorihuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dieciocho entidades sociales de Castilla y León reciben el apoyo de la Fundación «la Caixa» para facilitar material escolar a niños en situación de vulnerabilidad

Dieciocho entidades sociales de Castilla y León reciben el apoyo de la Fundación «la Caixa» para facilitar material escolar a niños en situación de vulnerabilidad