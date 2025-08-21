40 detenidos y 119 investigados por su presunta relación con los incendios forestales Policía Nacional y Guardia Civil refuerzan las actuaciones mientras Interior señala que un tercio de los fuegos son intencionados, otro por imprudencias y el resto por causas naturales

E. P. Madrid Jueves, 21 de agosto 2025, 17:36

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en las últimas horas a tres personas más, lo que eleva a 40 el número total de arrestados desde el 1 de junio por su presunta implicación en el origen de los incendios forestales registrados en España. Además, otras 119 personas permanecen bajo investigación, seis más que el día anterior, según datos del Ministerio del Interior.

En este balance, la Policía Nacional suma diez detenidos y 21 investigados, mientras que la Guardia Civil contabiliza 30 arrestos y 98 investigados. La actualización se produjo tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD), presidida por Pedro Sánchez, en la que se evaluó la situación de los 18 incendios aún activos en varias comunidades autónomas.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados 1.400 efectivos en ocho incendios, apoyados por otros 800 militares. Por su parte, agentes de Policía y Guardia Civil han colaborado en el desalojo de más de 33.000 personas desde el inicio de la emergencia.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado que, según los informes del Seprona, un tercio de los incendios son intencionados, otro tercio responde a imprudencias —como incumplir la prohibición de trabajar en horas de máximo riesgo— y el resto tienen causas naturales, principalmente rayos. Además, ha diferenciado entre los pirómanos, una minoría con patologías psiquiátricas, y los incendiarios, que actúan de manera consciente y deliberada.