Detectados 11 casos de la variante ómicron en Castilla y León

La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha informado este miércoles de que el departamento de epidemiología ha detectado en este territorio once casos de covid de la variante Ómicron, los primeros que se confirman en la Comunidad. Así lo ha anunciado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, al termino de una rueda de prensa, en la que ha detallado que este viernes la Comunidad ha vuelto anotar una cifra récord de casos diarios en esta sexta ola, con 1.970, con además tres fallecidos.

La noticia de esos once casos de la nueva variante ha saltado casi concluida la rueda de prensa, en la que se había informado de que no había ninguno, si bien Casado ya había anticipado que seguramente la ómicron, como ya sucedió con la delta, pase a ser la predominante. La consejera ha insistido en que esta sexta ola no se parece a la primera o la tercera en cuanto a los datos en las ucis, ya que aunque hay más de un 20 por ciento de pacientes con covid en las camas de críticos extendidas, de momento no afecta ni a quirófanos ni a otras áreas hospitalarias.

Casado ha defendido que en este momento basta con las medidas que hay sobre la mesa para controlar la covid, que pasan por vacunar, vacunar y vacunar, y seguir con las medidas de protección individual y colectiva de uso de mascarilla, distancia de seguridad y lavado de manos.