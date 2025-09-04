Declaradas de emergencia las obras para la construcción en Las Médulas con un presupuesto de 2,4 millones La Junta asegura que el incendio causó un «importante perjuicio» pero la actuación de los dispositivos «impidió que el daño fuera mayor»

Zona calcinada del paraje de Las Médulas, a 22 de agosto de 2025, en Las Médulas, Carucedo, León, Castilla y León (España).

La Junta de Castilla y León ha declarado de emergencia las obras de recuperación del Aula Arqueológica y del Mirador de Orellán con un presupuesto de 2,4 millones en el Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO tras los «graves daños» provocados por el incendio forestal de Yeres, iniciado el pasado 25 de agosto.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el objetivo de esta tramitación de urgencia es rehabilitarlas con la «mayor celeridad posible» al constituir dos «recursos fundamentales», tanto para la interpretación de la historia minera romana en la zona, como para contemplar una parte importante del paisaje.

También ha señalado que las circunstancias con las que se produjo este incendio causaron un «importante perjuicio» pero la actuación de los dispositivos «impidió que el daño fuera mayor».

En este sentido, Fernández Carriedo ha puesto el foco en que la Comunidad cuenta con el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) que aborda este tipo de riesgos en todo el territorio.

La reconstrucción de ambas infraestructuras está incluida en el Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, que recoge el programa de actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.

De hecho, ha apuntado que la propia visita de los Reyes también permitió visibilizar que algunos aspectos más relevantes de Las Médulas «siguen plenamente intactos». «Hemos actuado a través del mecanismo que es el Infocal y también con el desarrollo de los planes específicos que existen en la materia», ha apostillado.