Cuatro provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por tormentas con riesgo de granizada

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activado este viernes 19 de septiembre el aviso amarillo en varias zonas de Valladolid, Palencia, Burgos y Soria por tormentas dispersas que podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.
La alerta se prolongará desde las 15:00 hasta las 23:59 horas en las seiguientes áreas afectadas: Meseta de Valladolid, Meseta de Palencia y Cordillera Cantábrica de Palencia, Meseta de Burgos, Cordillera Cantábrica de Burgos, Norte de Burgos e Ibérica de Burgos e Ibérica de Soria.
Ante esta situación es conveniente incrementar la precaución. En Salamanca se espera un día de tiempo cambiante. La mañana comenzará con cielos poco nubosos y temperaturas en torno a los 30 grados. A partir del mediodía se prevén tormentas, con una probabilidad de precipitación del 80 % entre las 12:00 y las 18:00 horas, que se eleva hasta el 95 % en la franja de 18:00 a 24:00 horas.
Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19 ºC y una máxima de 33 ºC, con viento del suroeste que alcanzará rachas de hasta 40 km/h en las horas centrales del día. El índice ultravioleta máximo será de 7, lo que implica un riesgo alto de exposición solar.
