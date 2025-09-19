Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Rayos en el cielo salmantino. ARCHIVO

Cuatro provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por tormentas con riesgo de granizada

El aviso se mantendrá vigente de las 15:00 a las 23:59 horas

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:53

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activado este viernes 19 de septiembre el aviso amarillo en varias zonas de Valladolid, Palencia, Burgos y Soria por tormentas dispersas que podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

La alerta se prolongará desde las 15:00 hasta las 23:59 horas en las seiguientes áreas afectadas: Meseta de Valladolid, Meseta de Palencia y Cordillera Cantábrica de Palencia, Meseta de Burgos, Cordillera Cantábrica de Burgos, Norte de Burgos e Ibérica de Burgos e Ibérica de Soria.

Ante esta situación es conveniente incrementar la precaución. En Salamanca se espera un día de tiempo cambiante. La mañana comenzará con cielos poco nubosos y temperaturas en torno a los 30 grados. A partir del mediodía se prevén tormentas, con una probabilidad de precipitación del 80 % entre las 12:00 y las 18:00 horas, que se eleva hasta el 95 % en la franja de 18:00 a 24:00 horas.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19 ºC y una máxima de 33 ºC, con viento del suroeste que alcanzará rachas de hasta 40 km/h en las horas centrales del día. El índice ultravioleta máximo será de 7, lo que implica un riesgo alto de exposición solar.

