Confirmadas las fechas de los exámenes de la PAU 2026 en Castilla y León Educación mantiene los mismos criterios y modelos de examen que hubo en el curso anterior. La convocatoria extraordinaria se celebrará a comienzos de julio

Imagen de uno de los exámenes celebrados durante el curso anterior en Salamanca.

E. P. Valladolid Jueves, 16 de octubre 2025, 16:36 Comenta Compartir

La Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha fijado las fechas de la primera convocatoria para este curso, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de junio de 2025. La convocatoria extraordinaria se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Según ha informado la Consejería de Educación, que ofrece todos los detalles de la prueba en el Portal de Educación, tanto las matrices y modelos de examen como los criterios de evaluación y calificación se mantendrán idénticos a los del curso pasado.

Asimismo, los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) dispondrán de más tiempo para realizar los ejercicios, y los estudiantes con dislexia, disortografía u otras dificultades similares contarán con criterios de corrección adaptados.

La Comisión Organizadora de la PAU está integrada por la Consejería de Educación y representantes de las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.