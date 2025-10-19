Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Varios boletos de La Primitiva, en una administración de lotería. E. P.

Una ciudad de Castilla y León celebra un premio millonario de La Primitiva

El sorteo que se celebró este sábado, 18 de octubre, ha dejado un boleto ganador de Primera Categoría en Ávila, mientras que, en Ponferrada, se ha premiado un boleto de Segunda Categoría con 47.767 euros

E. P.

Ávila

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:17

El sorteo de La Primitiva que se celebró este sábado, 18 de octubre, ha dejado un premio de 1.178.266 euros en Ávila, donde se ha validado un boleto ganador de Primera Categoría (seis aciertos), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El billete acertante se consignó en la Administración de Lotería número 1 de Ávila, ubicada en la calle Agustín Rodríguez Sahagún.

En Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario), uno de los cuatro boletos premiados se ha validado en la Administración de Loterías número 2 de Ponferrada (León), con un premio de 47.767 euros.

La combinación ganadora del sorteo fue 28, 6, 21, 15, 49 y 20, con el número complementario 8, el reintegro 0 y el Joker 0898984. La recaudación total ha alcanzado los 10.628.534 euros.

