Castilla y León no ve claro retirar la mascarilla en los patios de los colegios

El Consejo Interterritorial de Salud ha dado luz verde a eliminar la obligatoriedad del uso de mascarilla al aire libre. Es el paso previo para que el Consejo de Ministros apruebe este martes un nuevo real decreto que, según los cálculos, entrará en vigor este jueves.

El acuerdo al que ha llegado Sanidad con las comunidades abre la mano a que las autonomías retiren las mascarillas de los patios de los colegios. Hasta ahora, al menos en Castilla y León, la mascarilla siempre había sido obligatoria en el ámbito escolar, incluso al aire libre, pero el nuevo decreto cambia la situación.

A la espera de que se publique el texto definitivo, con todos los detalles, cada autonomías saca su propia lectura. La norma dice que no hace falta mascarilla siempre que se pueda garantizar una distancia de 1,5 metros. Cataluña y Baleares, por ejemplo, ya han dejado claro que a partir del jueves no habrá mascarillas fuera de las aulas. En Castilla y León, en cambio, no tienen nada claro que el patio de un colegio sea el escenario en el que siempre exista una distancia de 1,5 metros entre niños. Hasta no ver el decreto redactado no habrá decisión.

El nuevo decreto también estipula otra excepción: no hará falta usar mascarilla en exteriores “salvo en eventos multitudinarios en los que se esté de pie o cuando no haya distancia de seguridad si se está sentado, aunque siempre será recomendable ponérsela cuando haya aglomeraciones urbanas”.

El acuerdo para decir adiós a las mascarilla en la calle ha generado polémica entre los líderes políticos por los bandazos que se han dado durante la pasada semana. Alfonso Fernández Mañueco ha lamentado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se apunte “sólo a las buenas noticias” y ha recordado que él ya abogó por la eliminación de las mascarillas en exteriores el día en que el Congreso convalidó su obligatoriedad.