Castilla y León fue la segunda comunidad con más muertes en carretera en verano, con 32 víctimas, el 14% del total nacional En dicha intervención, se ha detallado que 228 personas han muerto en las carreteras españolas durante el verano de 2025, 15 menos que en 2024, lo que supone un descenso del 6%

E. P. Valladolid Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:04

Un total de 32 personas ha muerto en las carreteras de Castilla y León durante el verano de 2025 --en los meses de julio y agosto--, dos más que en 2024, posicionando a la región como la segunda comunidad autónoma con mayor número de personas fallecidas, el 14 por ciento del total.

Andalucía ocupa la primera posición, con 47 fallecidos --21 por ciento del total--, idéntico número que en el mismo periodo del año anterior, en el que también se posicionó como la comunidad con mayor número de muertes en carreteras.

Así lo ha avanzado este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha presentado el balance provisional de la siniestralidad vial registrada en las carreteras españolas durante los pasados meses de julio y agosto, junto al director general de Tráfico, Pere Navarro.

En dicha intervención, se ha detallado que 228 personas han muerto en las carreteras españolas durante el verano de 2025, 15 menos que en 2024, lo que supone un descenso del 6%.

Durante los pasados meses de julio y agosto otras 949 resultaron heridas graves en un contexto de aumento de la movilidad en el que los desplazamientos de largo recorrido han aumentado un 2,77% y superado los 100 millones de movimientos.

«La reducción de la mortalidad vial en un periodo en el que se registra un récord absoluto de viajes por carretera es un dato esperanzador», ha señalado Marlaska, aunque ha matizado que, en materia de seguridad vial, nunca hay que «bajar la guardia, ya que durante los dos pasados meses 3,7 personas perdieron la vida cada día en las carreteras españolas.

Por ello, ha instado a mantener «todas las precauciones» y seguir trabajando en políticas que permitan consolidar estas tendencias a la baja de la mortalidad vial.

El día con más fallecidos se registró el domingo 6 de julio con once fallecidos. Por el contrario, durante cuatro días de este verano no ha fallecido ninguna persona en siniestros de tráfico en carretera: el 14, 16 y 28 de julio y el 25 de agosto. En la serie histórica tener al menos cuatro días con 0 fallecidos solo ha ocurrido en cinco ocasiones.

Destaca también que en uno de los siniestros registrados este verano en Sisante (Cuenca) fallecieron cinco personas, un hecho que no sucedía desde verano de 2014.

En autopistas y autovías se han registrado 55 fallecidos, nueve mnos que en 2024, mientras que en carreteras convencionales fallecieron 173 personas, seis menos que el año anterior.

Los usuarios vulnerables sumaron 101 fallecidos frente a los 117 del verano pasado. Entre ellos, perdieron la vida 20 peatones (4 menos), nueve ciclistas (7 menos) y 72 motoristas (4 menos). Los usuarios vulnerables representan el 44% de los fallecidos, frente al 48% en 2024.

Respecto a los 20 peatones fallecidos, once lo fueron en siniestros que se produjeron en carretera convencional y nueve ocurrieron en autopistas y autovías.

La salida de vía continúa siendo el tipo de siniestro que más personas fallecidas ha registrado con el 43% del total de fallecidos. Son 99 fallecidos, tres más respecto a 2024. Las colisiones frontales representan el 23% de los fallecidos, 53, nueve menos que en 2024.

La mortalidad se reduce en todas las franjas de edad excepto entre los 25 a 34 años, donde los fallecidos aumentaron hasta los 38, nueve más respecto a 2024.

En el caso de los dispositivos de seguridad de las personas fallecidas en las que se conoce el uso o no de este accesorio, 29 de 107 víctimas mortales que se desplazaban en turismo o furgoneta no hacían uso del mismo, frente a los 27 de 105 en 2024. Por su parte, dos motoristas fallecidos de 65 no hacían uso reglamentario de casco ni tampoco lo llevaba puesto un ciclista de los seis fallecidos.

En cuanto a la localización del siniestro, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de personas fallecidas (47, el 21% del total), seguida de Castilla y León con 32 víctimas mortales (14%). Las mayores variaciones respecto a 2024 se han producido en la Comunidad Valenciana y Murcia con catorce y nueve menos respectivamente.

Desde el 1 de enero y hasta el 1 de septiembre se han contabilizado 746 fallecidos en las carreteras españolas, 34 menos que en el mismo periodo del año pasado, un 4% menos.

LOS DESPLAZAMIENTOS

Respecto a los desplazamientos de largo recorrido realizados, se han registrado 100,5 millones de desplazamientos por carretera, lo que supone 2,7 millones más que los movimientos reales que se produjeron el verano del año pasado, un 2,7% más y el mayor registro de la serie histórica.

El mayor incremento se produjo en agosto, con 52 millones de movimientos, un 2,78% más respecto a los registrados en el mismo mes del año anterior. En julio, el incremento fue algo menor, con un aumento del 2,76 por ciento de desplazamientos hasta llegar a los 48,5 millones.

El día con mayor número de desplazamientos fue el viernes 1 de agosto, con 2 millones, y el día que menos movimientos se produjeron fue el sábado 5 de julio con 1,3 millones.

La Operación Paso del Estrecho ha sido un factor clave en el incremento de los desplazamientos. Hasta el 31 de agosto, un total de 820.633 vehículos cruzaron España, lo que representa un aumento del 7,9% en comparación con 2024.

Esta cifra probablemente seguirá creciendo, ya que el regreso de los viajeros no concluye hasta el 15 de septiembre. Asimismo, el número de vehículos que cruzaron la frontera francesa rumbo a Portugal fue de 244.816, lo que supone un aumento del 15,4% más respecto al verano anterior.

LOS INCENDIOS FORESTALES HAN CONDICIONADO EL TRÁFICO

El ministro ha hecho referencia en su intervención a los incendios forestales que han afectado a varias zonas del país y han condicionado el tráfico y las actuaciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de la DTG porque «obligó a realizar ajustes para dar respuesta a la emergencia.

Entre los servicios realizados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil destacan 298 controles de acceso a las áreas afectadas por los incendios forestales, 56 en vías principales y 242 en carreteras convencionales, con despliegues en los puntos clave para limitar el paso solo a vehículos de emergencia, así como 184 cortes de carretera (109 en Castilla y León, 52 en Galicia y 23 en Extremadura) y la activación de los dispositivos de itinerarios alternativos- si procedían y eran seguros- para facilitar la circulación y evitar las zonas afectadas. Además, los agentes han proporcionado escolta a doce contingente europeos que han colaborado en la extinción y apoyo a las tareas de emergencias.

En todo este despliegue han participado 3.214 efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de los sectores de Galicia, Castilla y León y Extremadura, que han sido apoyados por efectivos de los destacamentos de las provincias colindantes para realizar un total de 2.170 servicios.