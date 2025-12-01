Castilla y León refuerza la vacunación frente a la gripe, el COVID-19 y el VRS Hasta la fecha, se han administrado un total de 644.193 dosis de la vacuna antigripal, lo que representa un 83,2% de las dosis disponibles (774.000)

La Junta de Castilla y León ha recomendado intensificar la vacunación frente a la gripe en mayores de 60 años ante una cobertura del 56,7% tras dos meses de campaña, lo que supone un descenso de 1,9 puntos respecto al año pasado, cuando se situaba en el 58,6%.

Hasta la fecha, se han administrado un total de 644.193 dosis de la vacuna antigripal, lo que representa un 83,2% de las dosis disponibles (774.000). Los grupos más vacunados son los mayores por edad (493.806 dosis), seguidos de personas institucionalizadas (32.240), grupos de riesgo por patologías (34.051) y trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios (24.150). Por sexos, 284.920 hombres y 359.042 mujeres han recibido la vacuna.

Por provincias, Valladolid encabeza la administración de dosis con 145.800 personas vacunadas, seguida de León (112.556) y Salamanca (91.034).

En cuanto a la vacunación frente a COVID-19, 330.159 personas ya han recibido su dosis, con una cobertura del 48,3% en mayores de 70 años y un 80,6% de dosis administradas sobre las recibidas. La mayoría pertenece a grupos de riesgo por edad (217.646) y por patologías (63.824), seguidos de personas institucionalizadas (34.238). Por provincias, Valladolid vuelve a liderar con 79.036 personas vacunadas.

Por otro lado, la campaña de inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) ha alcanzado a 8.477 niños, con coberturas superiores al 92% en todos los grupos de edad correspondientes. La vacunación se realiza mediante una dosis de nirsevimab, administrada en hospitales o centros de salud según la fecha de nacimiento, y la Junta insiste en la importancia de vacunarse lo antes posible.

Además, como novedad en esta temporada, se ha ampliado la vacunación frente a VRS a personas institucionalizadas y a adultos de 50 años o más con trasplantes recientes, utilizando la vacuna recombinante adyuvada. Hasta el 27 de noviembre, se han administrado 41.013 dosis de esta vacuna, principalmente a personas institucionalizadas (40.289).

La Dirección General de Salud Pública de Castilla y León recuerda a la población que la vacunación temprana frente a la gripe, COVID-19 y VRS es clave para reducir riesgos y complicaciones, especialmente en los colectivos más vulnerables.