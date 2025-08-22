Castilla y León mantiene 26 incendios activos, ocho de ellos de máxima gravedad El fin de la ola de calor da un respiro a las brigadas, aunque la situación sigue complicada en León y Zamora, con nuevas evacuaciones en Anllarinos

Las provincias de León, Zamora, Palencia, Salamanca y Ávila concentran casi todos los incendios forestales que en las últimas semanas afectan a Castilla y León. La bajada de temperaturas tras la ola de calor ha permitido a las brigadas ganar terreno en la extinción, aunque aún permanecen activos 26 fuegos: ocho con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, seis en nivel 1 y doce en grado 0.

Entre los catalogados como más graves destacan los de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera, Barniedo, Cardaño de Arriba, Gestoso y Colinas del Campo de Martín Moro, todos ellos en León, además del incendio de Porto en Zamora. En nivel 1 continúan los de Yeres, Paradiña, Castrocalbón y Canalejas (León), así como los de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y Candelario (Salamanca).

Pese a la mejoría general, una reactivación en el incendio de Anllares del Sil obligó anoche a evacuar la localidad de Anllarinos como medida preventiva.