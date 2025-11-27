Castilla y León se hiela: el pueblo que ha amanecido totalmente congelado a -5,9 grados Las temperaturas bajo cero han sido la tónica en la noche de este miércoles

Castilla y León ha amanecido este jueves bajo un manto de heladas débiles generalizadas. Las temperaturas bajo cero han sido la tónica de la madrugada.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado el valor más bajo de la Comunidad y uno de los diez más fríos de España en Cuéllar (Segovia), donde el termómetro marcó -5,9 grados a las 2:40 horas. Otros puntos de la región también que han experimentado temperaturas gélidas son Robleda-Cervantes (Zamora), que alcanzó los -4,6 grados, Sardón de Duero (Valladolid), donde se alcazaron los -4,5 grados o Palacios de la Sierra (Burgos) con -4,2 grados.

Para el resto de la jornada, la Aemet pronostica tiempo poco nuboso o despejado en Castilla y León. Solo se esperan intervalos de nubes bajas en la Cordillera Cantábrica y el tercio oriental, donde podrían ser más persistentes. En cuanto a las temperaturas, se anuncian pocos cambios en las mínimas.

Las máximas, por su parte, experimentarán un ascenso ligero o moderado únicamente en el tercio este y las zonas de montaña, manteniéndose sin variaciones en el resto de la región. El viento será variable y flojo en general.