Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un joven rasca un coche helado.

Castilla y León se hiela: el pueblo que ha amanecido totalmente congelado a -5,9 grados

Las temperaturas bajo cero han sido la tónica en la noche de este miércoles

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:14

Comenta

Castilla y León ha amanecido este jueves bajo un manto de heladas débiles generalizadas. Las temperaturas bajo cero han sido la tónica de la madrugada.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado el valor más bajo de la Comunidad y uno de los diez más fríos de España en Cuéllar (Segovia), donde el termómetro marcó -5,9 grados a las 2:40 horas. Otros puntos de la región también que han experimentado temperaturas gélidas son Robleda-Cervantes (Zamora), que alcanzó los -4,6 grados, Sardón de Duero (Valladolid), donde se alcazaron los -4,5 grados o Palacios de la Sierra (Burgos) con -4,2 grados.

Para el resto de la jornada, la Aemet pronostica tiempo poco nuboso o despejado en Castilla y León. Solo se esperan intervalos de nubes bajas en la Cordillera Cantábrica y el tercio oriental, donde podrían ser más persistentes. En cuanto a las temperaturas, se anuncian pocos cambios en las mínimas.

Las máximas, por su parte, experimentarán un ascenso ligero o moderado únicamente en el tercio este y las zonas de montaña, manteniéndose sin variaciones en el resto de la región. El viento será variable y flojo en general.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encendido de las luces en Salamanca: a qué hora se ilumina el árbol y abre el Huerto de Calixto y Melibea
  2. 2 Dos mujeres atropelladas en las calles de Salamanca en la tarde de este miércoles
  3. 3 Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios
  4. 4 La Audiencia declara inocente a un profesor de gimnasia acusado por una alumna de agresión sexual en un instituto de Salamanca
  5. 5 El mundo del cine da la última hora sobre el estado de Antonio Resines tras su ingreso
  6. 6 David de Miranda: «Hoy celebro todo el sufrimiento que tuve que pasar»
  7. 7 La mujer más longeva de España nació y vive en un pueblo de Castilla y León
  8. 8 El salmantino que dejó morir de forma agónica a su perra: multado e inhabilitado
  9. 9 La Fiscalía pide el archivo de las diligencias contra el presidente de la Diputación por el caso de los bomberos
  10. 10 Regreso al trueque: los cuatro puntos limpios se abren al intercambio de objetos de segunda mano

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Castilla y León se hiela: el pueblo que ha amanecido totalmente congelado a -5,9 grados

Castilla y León se hiela: el pueblo que ha amanecido totalmente congelado a -5,9 grados