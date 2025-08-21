Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'El Salto del Nervión'. SALTO DEL NERVIÓN

Es la cascada más alta de España y 'pertenece' a un pueblo de Castilla y León

Prácticamente duplica a la cascada de Osera, en Jaén

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:14

Cuando el calor acecha y en un verano que todavía tiene mucho que fevir en cuanto a las altas temperaturas se refiere, buscar distintos planes para pasar de la mejor forma el tiempo libre 'obliga' a contemplar varias alternativas como hacer una ruta, una escapada a la playa o refrescarse en alguna poza natural, siendo este un plan que nunca deja indiferente a nadie. Y, a la hora de elegir una localización privilegiada para combatir el calor sofocante que está haciendo con un buen chapuzón, aparece en escena, como no podía ser de otra forma, Castilla y León.

Y es que la Comunidad puede presumir de tener 'una parte' de la que es considerada la cascada más alta de España con una caída vertical de más de 220 metros, duplicando a otras cascadas como la de Osera, en Jaén. Conocida como 'El Salto de El Nervión', se ubica entre las provincias de Álava, en el País Vasco, y de Burgos, dentro del Monumento Natural del Monte Santiago y muy próximo a enclaves rurales como el de Berberana.

Con un caudal que únicamente fluye con fuerza cuando llueve o cuando hay deshielo, resulta ideal para ser visitado en plena primavera, en otoño después de épocas de muchas lluvias y en cualquier momento del año si lo que se quiere hacer en este enclave es senderismo.

Además, en 'El Salto del Nervión', también hay localizaciones tan imperdibles como el Mirador del Nervión, una plataforma suspendida sobre el vacío que ofrece espectaculares vistas del salto y del Cañón Delika que resulta realmente accesible para familias por tener un camino cómodo y señalizado.

Respecto a la flora y a la fauna que podemos contemplar en esta ubicación, hay que mencionar que es bastante común toparse con buitres leonados, águilas y otras aves rapaces. Sobre la vegetación, cabe destacar que está 'plagada' de bosques, hayedos y robledales que rodean toda la zona. Se trata, sin duda, de un lugar de gran biodiversidad.

De esta forma, 'El Salto de Nervión' es una cascada que nadie que visite Castilla y León o que elija alguno de sus pueblos para hacer una 'visitilla' puede perderse, teniendo en cuenta que se trata de un lugar espectacular para todos aquellos que adoran la naturaleza, la tranquilidad y la fotografía y porque está considerado uno de los rincones naturales más impactantes de España por su verticalidad, entorno salvaje y vistas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El «milagro» de los cerdos: «No querían salir de la charca después del fuego»
  2. 2 Trasladado al Hospital tras caerse desde tres metros mientras instalaba un aire acondicionado
  3. 3 Un incendio declarado al lado del cementerio alarma a los vecinos de Mogarraz
  4. 4 El incendio de Candelario permanece en nivel 1 mientras persiste la alerta por el foco de Cáceres
  5. 5 Un punto estratégico dentro de la ciudad: «Mientras los jóvenes residan aquí, este es su barrio»
  6. 6 Detenida por agredir a un policía durante un altercado en la Seguridad Social y se rebela mostrando los pechos en calabozos
  7. 7 La Bonoloto reparte un buen pellizco en dos puntos de Castilla y León
  8. 8 La Junta aprueba el primer paquete de medidas urgentes por valor de 114 millones de euros
  9. 9 Dos heridos en un choque entre un turismo y una furgoneta en Villamayor
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 20 de agosto de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Es la cascada más alta de España y 'pertenece' a un pueblo de Castilla y León

Es la cascada más alta de España y &#039;pertenece&#039; a un pueblo de Castilla y León