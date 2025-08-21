Es la cascada más alta de España y 'pertenece' a un pueblo de Castilla y León Prácticamente duplica a la cascada de Osera, en Jaén

Cuando el calor acecha y en un verano que todavía tiene mucho que fevir en cuanto a las altas temperaturas se refiere, buscar distintos planes para pasar de la mejor forma el tiempo libre 'obliga' a contemplar varias alternativas como hacer una ruta, una escapada a la playa o refrescarse en alguna poza natural, siendo este un plan que nunca deja indiferente a nadie. Y, a la hora de elegir una localización privilegiada para combatir el calor sofocante que está haciendo con un buen chapuzón, aparece en escena, como no podía ser de otra forma, Castilla y León.

Y es que la Comunidad puede presumir de tener 'una parte' de la que es considerada la cascada más alta de España con una caída vertical de más de 220 metros, duplicando a otras cascadas como la de Osera, en Jaén. Conocida como 'El Salto de El Nervión', se ubica entre las provincias de Álava, en el País Vasco, y de Burgos, dentro del Monumento Natural del Monte Santiago y muy próximo a enclaves rurales como el de Berberana.

Con un caudal que únicamente fluye con fuerza cuando llueve o cuando hay deshielo, resulta ideal para ser visitado en plena primavera, en otoño después de épocas de muchas lluvias y en cualquier momento del año si lo que se quiere hacer en este enclave es senderismo.

Además, en 'El Salto del Nervión', también hay localizaciones tan imperdibles como el Mirador del Nervión, una plataforma suspendida sobre el vacío que ofrece espectaculares vistas del salto y del Cañón Delika que resulta realmente accesible para familias por tener un camino cómodo y señalizado.

Respecto a la flora y a la fauna que podemos contemplar en esta ubicación, hay que mencionar que es bastante común toparse con buitres leonados, águilas y otras aves rapaces. Sobre la vegetación, cabe destacar que está 'plagada' de bosques, hayedos y robledales que rodean toda la zona. Se trata, sin duda, de un lugar de gran biodiversidad.

De esta forma, 'El Salto de Nervión' es una cascada que nadie que visite Castilla y León o que elija alguno de sus pueblos para hacer una 'visitilla' puede perderse, teniendo en cuenta que se trata de un lugar espectacular para todos aquellos que adoran la naturaleza, la tranquilidad y la fotografía y porque está considerado uno de los rincones naturales más impactantes de España por su verticalidad, entorno salvaje y vistas.