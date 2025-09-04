Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. E. P.

Carriedo asegura que Quiñones está con sus «actividades ordinarias» y tendrá «presencia importante» en el próximo Pleno

«En casi todos los consejos aprobamos varios decretos y no siempre participan los consejeros en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, sí que lo suelen hacer cuando se aprueba una ley»

E. P.

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:59

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que el titular Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, desarrolla sus «actividades ordinarias» y tendrá una «presencia importante» en la próxima sesión de control en el Pleno de las Cortes, donde los grupos parlamentarios tendrán ocasión de efectuar las preguntas que consideren oportunas en relación con su gestión.

De esta forma se ha expresado el portavoz del Ejecutivo autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras ser preguntado por la ausencia del titular de Medio Ambiente en la misma, en la que se ha presentado la nueva norma de planificación y ordenación forestal en la Comunidad, que supondrá una agilización de los trámites administrativos de las futuras planificaciones forestales y permitirá la implantación de tecnologías novedosas en la inventariación forestal.

«En casi todos los consejos aprobamos varios decretos y no siempre participan los consejeros en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, sí que lo suelen hacer cuando se aprueba una ley», ha explicado el portavoz de la Administración autonómica, quien ha detallado que Suárez-Quiñones sí que ha participado en la propia reunión celebrada este jueves.

